Koolmees erkent: flexwerker zonder vakantiegeld kan TOFA mislopen

Sommige flexwerkers lopen TOFA-subsidie mis omdat ze geen vakantiegeld hebben ontvangen. Koolmees wil echter niet opnieuw naar deze gevallen kijken. Bij een grofmazige regeling vallen mensen soms buiten de boot, is zijn redenatie.

Vakantiegeld of all-in-loon

Er zijn flexwerkers die in april hun vakantiegeld hebben gekregen of waarbij sprake is van een maandloon waar het vakantiegeld automatisch bij in zit (all-in loon). Als de aanvraag is afgewezen en de aanvrager meent dat de afwijzing wordt veroorzaakt vanwege een te hoog maandloon door uitbetaling van vakantiegeld, dan kan hij bezwaar maken. UWV bekijkt de aanvraag dan opnieuw.

Er zijn echter ook flexwerkers die geen all-in loon hebben. Zij kunnen daardoor een (iets) te laag inkomen voor de TOFA. Bij UWV is daarvan op dit moment slechts één geval bekend, zei de minister. Het is echter mogelijk dat er bij de afwijzingen meer gevallen zitten. Toch is Koolmees niet bereid voor deze groep coulant te zijn. Volgens de minister is dat niet mogelijk bij een grofmazige oplossing als TOFA. In mei gaf hij al aan dat de selectie op basis van gegevens in de polisadministratie van de mensen die in aanmerking komen tamelijk willekeurige uitkomsten kan geven.

Lees hier de antwoorden van Koolmees: antwoorden-kamervragen-tofa-2020z14444.

Bron: ministerie van SZW