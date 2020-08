Verstraten & Bergkamp koopt Enter & Winters Accountants 

Het financieel en fiscaal administratie- en advieskantoor Verstraten & Bergkamp neemt de activiteiten van het accountantskantoor Enter & Winters Accountants per 1 september 2020 over. Ze werkten al nauw samen.

Eerder deelden de bedrijven al een pand aan de Fruittuinen in Hoofddorp en werkten ze onder andere samen op het gebied van automatisering. Naast de activiteiten neemt Verstraten & Bergkamp ook zes personeelsleden over. Zij blijven dezelfde werkzaamheden doen voor de cliënten van Enter & Winters als voorheen. Bij het nieuwe fusiekantoor werken circa 20 accountants, belastingadviseurs en administratiedeskundigen. Anjo Enter zal nog even actief blijven als adviseur. Erik Verstraten, directeur fiscaal bij Verstraten & Bergkamp (aangesloten bij NOAB en RB en in 2019 één van de 25 NOAB-NEXT kantoren) zegt over de reden van de overname: ‘De ontwikkelingen in de financiële dienstverlening gaan snel. Dat biedt veel kansen. Wij zijn daarom ook erg blij met deze stap voorwaarts.’

50 jaar ervaring

Verstraten & Bergkamp biedt al meer dan 50 jaar verschillende administratieve diensten zoals boekhouding, loonadministraties en belastingadviezen aan bedrijven in het MKB-segment. Daarnaast zet de onderneming zich nadrukkelijk in als (financiële) ondernemerscoach die ervoor zorgt dat de doelen van haar klanten worden gehaald. Verstraten & Bergkamp is gevestigd in Hoofddorp en richt zich op klanten in en rond de regio Haarlemmermeer. Enter & Winters Accountants is sinds 1998 is gevestigd in Hoofddorp. De onderneming biedt alle voorkomende diensten op het gebied van accountancy, administratie, belastingen en salarisverwerking.