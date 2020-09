Na eindspurt meer dan 65.000 aanvragen voor NOW 2.0

Meer dan 65.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de tweede ronde van de NOW-regeling, meldt de uitkeringsinstantie. Het loket sloot afgelopen middernacht. Het eind van de aanvraagperiode laat een duidelijke toename van het aantal aanvragen zien. In de laatste week werden zo’n 20.000 aanvragen ingediend, daarvan kwamen er 5400 binnen op de laatste dag.

Veel gewacht

Uit een enquête die UWV heeft laten uitvoeren kwam eerder naar voren dat een deel van de werkgevers wachtte met een mogelijke aanvraag tot ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hadden. Een goede inschatting kan een eventuele terugvordering achteraf voorkomen. Het verloop van het aantal aanvragen laat inderdaad een fors aantal extra aanvragen in de laatste week zien, meldt UWV. Waar in de voorgaande weken van augustus minder dan 1000 aanvragen per dag binnenkwamen, steeg dat aantal in de laatste week van 1364 op maandag 24 augustus naar zelfs 5400 op de allerlaatste dag, maandag 31 augustus.

Eindstand

Na sluiting van het loket stond de teller uiteindelijk op 65.203 aanvragen voor NOW 2.0. Dat is nog steeds fors minder dan de bijna 150.000 aanvragen voor NOW 1.0. Werkgevers die wel NOW 1.0 aanvroegen en geen NOW 2.0 noemden in de enquête als belangrijkste reden dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarnaast werd het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd. Deze week worden de laatste aanvragen door NOW 2.0 verwerkt. Daarna wordt duidelijk hoeveel aanvragen in totaal zijn toegekend en welk voorschotbedrag in totaal is uitgekeerd door UWV.

Bron: UWV