WAB en het grijze gebied tussen payrolling en uitzending

De Wet arbeidsmarkt in balans leidt tot verwarring over de voorwaarden waaronder payrollbedrijven toch nog flexibiliteit mogen bieden. Veel payrollers opereren in het grijze gebied tussen payrolling en uitzending dat met de invoering van de WAB is ontstaan. Zij bieden als uitzendbureau de flexibiliteit die zij voorheen als payrollbedrijf konden bieden. Daarbij voldoen zij niet altijd aan de regels, maar de regels zijn ook onduidelijk. Ondernemers hopen dat juridische procedures duidelijkheid zullen geven. Dat meldt het FD.

Bijna negen maanden na invoering van de WAB, de wet die van ‘flex minder flex en vast minder vast’ moest maken, weten veel payrollbedrijven nog steeds niet hoe zij met de wet moeten omgaan. ‘Bijna elke payroller doet nu ook aan uitzenden’, zegt arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. ‘En dat mag niet zomaar.’

Dezelfde arbeidsvoorwaarden

Dat de WAB grote gevolgen zou hebben voor vooral de payrollsector, was van tevoren al bekend: opdrachtgevers die mensen inschakelden via een payrollbedrijf moeten deze mensen sinds de invoering van die wet dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als vaste werknemers. De hoop was dat de opdrachtgever de payrollkracht dan zelf in dienst zou nemen, en de werknemer daar meer vastigheid en dus baat bij had.

Hoogconjunctuurwetgeving

‘Typische hoogconjunctuurwetgeving’, oordeelt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Het ging zo goed met de Nederlandse economie, maar toen kwam het coronavirus. De arbeidsmarkt is veranderd. Sectoren die veel gebruik maakten van payrolling, zoals de horeca, hebben geen flexschil meer en ook geen behoefte aan nieuwe vaste krachten.

Payrollkracht of uitzendkracht

Het belangrijkste verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau is dat een uitzendbureau ook helpt bij de werving en selectie van kandidaten. Bij payrolling gebeurt dat niet.

Sinds de invoering van de WAB heeft de payrollkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemer. Dit betekent onder meer dat hij na drie jaarcontracten een vast contract aangeboden moet krijgen.

Uitzendkrachten kunnen langer onder tijdelijke contracten werken. Dat is de reden waarom een deel van de payrollbedrijven nu óók uitzendbureau wil zijn. Daardoor kunnen zij hun diensten onder relatief gunstige voorwaarden blijven leveren.

Grijze gebied gebruiken of misbruiken

‘Goedwillende bedrijven zijn buitengewoon voorzichtig met het interpreteren van de wet’, zegt directeur Jurriën Koops van ABU, branchevereniging van de uitzendsector. ‘Maar er zijn ook bedrijven die dat grijze gebied gebruiken, of misbruiken, om als een uitzendbureau te verkopen wat eigenlijk payroll is. En daar zitten wij niet op te wachten.’

Risicoloos mensen aannemen

Hoogleraar Arbeidsmarkt Wilthagen denkt dat het de komende tijd vooral zal draaien om de vraag hoe mensen snel weer aan het werk komen, met of zonder vast contract. ‘Er zal een behoefte ontstaan om risicoloos mensen te kunnen aannemen’, voorspelt hij. En daar slimme oplossingen voor vinden, ondanks de Wab. Die uitdaging is volgens hem aan de flexbranche wel besteed

Bron: FD