Medewerkers BaFin belegden in Wirecard, EY verliest klanten

Het Duitse financiële toezicht loopt verdere reputatieschade op. Medewerkers van beurswaakhond BaFin blijken op grote schaal in aandelen Wirecard te hebben belegd. Ondertussen verliest EY in Duitsland grote klanten.

Verkeerd beeld

Niet alleen merkte de Duitse beurstoezichthouder de vermeende miljardenfraude bij Wirecard niet op, nu blijken medewerkers van BaFin ook met veel enthousiasme in aandelen van het betaalbedrijf te hebben gehandeld. Van alle gemelde beurstransacties ging 2,4% om de koop of verkoop van Wirecard-aandelen of derivaten daarop. Met akkoord van de afdeling compliance. En dat terwijl de Duitse toezichthouder zich de laatste jaren intensief met Wirecard bemoeide. Daardoor ontstaat de schijn van handel met voorkennis, schrijft het Financieele Dagblad in een analyse. Juist om het beeld van belangenverstrengeling te voorkomen, gelden voor Nederlandse toezichthouders en ambtenaren strikte beleggingsregels. Bij de Nederlandse tegenhanger, de AFM, is het uitgesloten dat medewerkers aandelen of andere financiële instrumenten kopen of verkopen in ondernemingen onder hun toezicht. Buitenlandse aandelen of meer indirecte beleggingen in fondsen kunnen wel, maar voor een groot deel alleen met voorafgaande toestemming. Die regels gelden ook voor partners, directe familie en huisgenoten, zo valt de lezen in het FD.

EY verliest klanten

Ondertussen blijft de Wirecard-affaire doorwoekeren. Vijf dagen geleden meldde de Wall Street Journal als dat EY in Duitsland twee grote klanten is verloren door de zaak. Commerzbank is een van de bancaire financierders van Wirecard en de vermogensbeheer-tak van Deutsche Bank (DWS) had in de betalingsverwerker geïnvesteerd. Beide partijen zijn bang in belangenconflicten terecht te komen als zij bijvoorbeeld in de toekomst genoodzaakt zijn EY aan te klagen vanwege zijn rol als auditor van Wirecard. EY laat in een verklaring weten dat het op een andere beslissing had gehoopt. Er lopen verschillende rechtszaken tegen EY in Duitsland van investeerders. Ook het Duitse Openbaar ministerie en de Duitse toezichthouder BaFin onderzoeken de rol van EY in het Wirecard-schandaal.