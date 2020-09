Transitievergoeding in de loonaangifte: hoe doe je dat?

Als je een transitievergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen gelden bepaalde regels. Hoe geef je de transitievergoeding juist aan?

Voor een transitievergoeding gebruik je de groene tabel bijzondere beloningen. Een transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. Ook als je de vergoeding betaalt vóór het einde van de dienstbetrekking. Het is daarnaast een eenmalige uitkering.

Als je de transitievergoeding in termijnen betaalt, gebruik je ook de groene tabel bijzondere beloningen.

Nieuwe inkomstenverhouding

De transitievergoeding geef je aan in een nieuwe inkomstenverhouding. Groen en wit loon mag niet in één inkomstenverhouding.

De begin- en einddatum van de inkomstenverhouding is bij een eenmalige betaling de datum van het genietingsmoment.

Bij uitbetaling in termijnen is de begindatum het genietingsmoment van de eerste termijn en de einddatum het genietingsmoment van de laatste termijn.

Juiste codes gebruiken

Om te voorkomen dat je brieven met foutmeldingen ontvangt, is het van belang dat je voor de transitievergoeding de juiste codes gebruikt in de aangifte loonheffingen:

code Zorgverzekeringswet (belastingplicht én premieplicht) = K

code inkomstenverhouding/inkomenscode = 62

geen code aard arbeidsverhouding

code loonbelastingtabel = 020

In de rubriek ‘Loon SV’ vermeld je € 0.

Let op: bij een internationale situatie, waarbij een herleidingsregel van toepassing is, kunnen de code Zorgverzekeringswet en de code loonbelastingtabel anders zijn. Zie hiervoor de ‘Gegevenspecificaties aangifte loonheffingen’.

Indicaties werknemersverzekeringen

Als de verzekerde werknemer de transitievergoeding vóór het einde van het dienstverband ontvangt, zet je in de inkomstenverhouding met de transitievergoeding de volgende indicaties op ‘ja’:

‘Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA’;

‘Indicatie verzekerd WW’; en

‘Indicatie verzekerd ZW’.

Ontvangt de werknemer de transitievergoeding na het dienstverband? Dan zet je deze indicaties op ‘nee’.

Bijdrageloon Zvw

De transitievergoeding is bijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) waarover de werkgever de werkgeversheffing betaalt. Bij het uitbetalen van de transitievergoeding ontstaat geen nieuw loontijdvak. Dit geldt voor een eenmalige betaling én voor een betaling in termijnen.

Grondslagaanwas

Wel kan sprake zijn van grondslagaanwas als gevolg van het ‘inhaaleffect’. Dit doet zich voor als het maximum van het bijdrageloon over de eerdere tijdvakken nog niet is bereikt. Je betaalt dan werkgeversheffing Zvw over de transitievergoeding tot het cumulatieve maximumbijdrageloon van dat kalenderjaar. De Zvw wordt berekend op basis van voortschrijdend cumulatief rekenen.

Let op: voor de berekening van de bijdrage Zvw houd je rekening met alle loontijdvakken in hetzelfde kalenderjaar. Ook als deze tijdvakken betrekking hebben op een ander nummer inkomstenverhouding van de werknemer.

Bron: Forum Salaris op LinkedIn

Codes voor de aangifte loonheffingen 2020

Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen 2020

Toelichting loonberekening VCR vanaf 2020