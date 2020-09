PwC vreest voor voortbestaan Tata Steel

Tata Steel Europe heeft eindelijk de jaarcijfers gedeponeerd. De stand onderaan de streep: vorig boekjaar is bijna een miljard euro verlies geleden. Controlerend accountant PwC waarschuwt in het jaarverslag, zoals verwacht, voor het voortbestaan van het bedrijf.

De zorgen van PwC kwamen vorige week al naar buiten; het jaarverslag (over het boekjaar dat loopt van 1 april tot 1 april) is afgelopen donderdag met grote vertraging gedeponeerd bij de Britse Kamer van Koophandel. Reden voor de waarschuwing is niet alleen het enorme verlies, maar ook de weigerachtigheid van de Indiase aandeelhouder om financieel te ondersteunen: voor de periode na de komende twaalf maanden is geen enkele garantie gegeven. Juist de coronacrisis maakt dat financiële steun

Reorganisatie en ICT-kosten

Afgelopen boekjaar verloor Tata Steel Europe € 925 miljoen, het jaar ervoor was het verlies € 157 miljoen. Vooral de Britse tak draait slecht. Er staat een reorganisatie gepland, maar die zou bij de vestiging in IJmuiden niet tot gedwongen ontslagen leiden, is met de bonden afgesproken. Daar gingen wel wekenlange stakingsacties aan vooraf. Een van de afspraken is dat Tata Steel voor eind deze maand openheid geeft over de toekomstplannen. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over een ICT-contract met een zusterbedrijf in India, waar jaarlijks € 210 miljoen mee gemoeid is. Een groot deel van dat bedrag kan niet worden verantwoord.

Bron: FD