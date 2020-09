Prinsjesdag 2020 – Belastingplan 2021 en meer

Het Belastingplan 2021 en alle bijbehorende stukken zijn vandaag beschikbaar vanaf 15.15 uur. Wat is er al bekend en wanneer buigt de Tweede Kamer zich erover?

In mei is een geactualiseerd overzicht verschenen van maatregelen in het pakket Belastingplan 2021. Het gaat onder meer om:

Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups

Aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s

Verduidelijken afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk m.b.t. publieke kennisinstellingen

Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek)

Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling

Belastbaar feit in de BPM vervroegen van moment van tenaamstelling naar het moment van inschrijving

Schijfgrenzen en tarieven BPM voor 2021 tot en met 2025 aanscherpen (in vervolg op Wet uitwerking Autobrief II)

Vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Het kabinet heeft 1 miljard euro gereserveerd voor lastenverlichtingen. De helft is voor verlaging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, de andere helft voor arbeidskorting.

Een doorsnee huishouden gaat er volgend jaar in koopkracht 0,8 procent op vooruit, is de Prinsjesdag-voorspelling.

De winstbelasting voor grote bedrijven wordt niet – zoals eerder aangekondigd – verlaagd van 25 naar 21,7 procent, maar blijft even hoog. Voor kleinere bedrijven wordt de winstbelasting wel verlaagd, zelfs nog wat meer dan gepland.

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd dan eerder gedacht.

Er komt geen structurele loonsverhoging in de zorg. Maar naast de eerder afgesproken bonus van 1000 euro komt er wel ook nog een bonus van 500 euro (netto). Ook trekt het kabinet jaarlijks 130 miljoen euro uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, onder meer door de werkdruk te verlagen.

Leraren krijgen er ook wat bij, althans: het kabinet trekt jaarlijks 32 miljoen euro uit om het lerarentekort te bestrijden.

In dezelfde categorie: leerlingen en studenten blijken met meer te zijn dan eerder becijferd door het CBS en mede daarom wordt de Onderwijs-begroting verhoogd met uiteindelijk jaarlijks zo’n 450 miljoen extra.

Behandelschema Belastingplan

Volgens schema vindt behandeling van het pakket Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer op de volgende data plaats:

Dinsdag 15 september 2020 : Prinsjesdag: indiening

: Prinsjesdag: indiening Woensdag 23 september 2020 : Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën

: Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën Woensdag 7 oktober 2020 : Inbrengdatum voor het verslag

: Inbrengdatum voor het verslag Herfstreces van vrijdag 16 oktober tot en met maandag 26 oktober 2020

Dinsdag 20 oktober 2020 : Nota naar aanleiding van het verslag

: Nota naar aanleiding van het verslag Maandag 26 oktober 2020 : Eerste wetgevingsoverleg

: Eerste wetgevingsoverleg Donderdag 29 oktober 2020 : Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg

: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg Maandag 2 november 2020 : Tweede wetgevingsoverleg

: Tweede wetgevingsoverleg Dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020 : Plenaire behandeling

: Plenaire behandeling Donderdag 12 november 2020 : Brief beoordeling moties en amendementen

: Brief beoordeling moties en amendementen Donderdag 12 november 2020: Stemmingen

Na de behandeling in de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer zich nog over het pakket Belastingplan 2021 buigen. De Eerste Kamer heeft vorig jaar het pakket Belastingplan 2020 op 17 december 2019 aangenomen.

