Van Boekel oneens met fiscus: leuker kunnen ze het wél maken

Het Tilburgse accountantskantoor Van Boekel luistert de jaarlijkse Prinsjesdag-presentatie voor klanten op met humor en een cabaretier. Om fiscaliteit valt wel degelijk te lachen, aldus partner Joris Verhoof.

‘Fiscaliteit en absurdisme gaan hand in hand,’ stelt Verhoof. ‘Elk jaar weer en elke keer meer worden ondernemers als pingpongballetjes heen en neer geslagen van de ene wetswijziging naar de andere. Dat is om gek van te worden. Fiscaliteit is afhankelijk geworden van de politieke waan van de dag. Zo kun je je bedrijf toch niet sturen? Hoe bizar wil je het hebben? Je zou er haast om moeten lachen. En dat gaan we op 20 oktober dus ook doen. Die avond gaan we onze klanten bijpraten over de Prinsjesdagplannen.’

Maar Verhoof geeft toe dat er nog een andere reden is om fiscaliteit met humor te brengen. ‘Het is lastiger dan vroeger om mensen op de been te krijgen,’ zegt hij. ‘Het hangt van het onderwerp af – met estate planning heb je de zaal meestal wel vol – maar de fiscale plannen van Prinsjesdag spreken niet meteen bij iedereen tot de verbeelding. Ook daarom gooien we het dit jaar eens over een andere boeg.’

Cabaretier

En die strategie lijkt al succes te hebben. Van Boekel had na een paar dagen al tachtig aanmeldingen, waardoor de avond verplaatst moet worden van het eigen kantoor naar een grotere locatie in Tilburg. Die toeloop kan te maken hebben met de uitsmijter van de avond. De afsluiting van de avond wordt verzorgd door humorist Andy Marcelissen. Hij kreeg lokale bekendheid als tonprater met carnaval maar is door zijn tv-optredens bij Omroep Brabant een bekende Brabander geworden.

Andy Marcellissen als weerman Henk Huppelschoten: