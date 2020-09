Belastingdienst stuurt brief over verlenging betalingsuitstel

Werkgevers die in 2020 gebruik hebben gemaakt van bijzonder uitstel van betaling door de coronacrisis ontvangen eind deze week een brief. Daarin vraagt de Belastingdienst de openstaande belastingbedragen vanaf 1 januari 2021 te gaan betalen. De werkgever krijgt daarvoor 24 maanden de tijd.



Het kabinet heeft recent besloten dat het bijzonder uitstel van betaling waar veel werkgevers de afgelopen maanden gebruik van maakten aan het eind van dit jaar eindigt.

Wat dit voor de werkgever betekent hangt af van zijn situatie. In de brief legt de Belastingdienst uit wat hij kan doen. Verder is in de brief meer informatie te vindenover de betalingsregeling die vanaf 1 januari 2021 ingaat.

Verlenging

Heeft de werkgever door de coronacrisis moeite om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen? Vraag de Belastingdienst dan om verlenging van het betalingsuitstel. Er kan nog ‘Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis’ worden aangevraagd tot 1 oktober 2020.