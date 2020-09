Volgend jaar extra budget voor WBSO

Het kabinet stelt in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) omdat investeringen in Research & Development (R&D) door de coronacrisis onder druk kunnen komen te staan. Dit blijkt uit een Kamerbrief waarin het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2021 bekendmaakt. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt nu € 1.438 miljoen, in plaats van € 1.281 miljoen.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Startende ondernemers

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb’ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende, zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Voordeelpercentes voor bedrijven in 2021

Tarief 1 e schijf: 40%

schijf: 40% Tarief 1 e schijf starters: 50%

schijf starters: 50% Grens 1 e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000

schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000 Tarief 2eschijf: 16%

Kamerbrief

Bron: RVO