‘Horeca dicht om middernacht slecht plan’

Vrijdag komt premier Rutte met een extra persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Directeur Dirk Beljaart van de Koninklijke Horeca Nederland vreest dat de overheid aanstuurt op sluiting van de horeca na twaalf uur ’s avonds.

Code Rood

In Noord- en Zuid-Holland loopt het aantal coronabesmettingen hard op. Duitsland en België hebben de twee provincies tot rood gebied verklaart, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen naar deze gebieden zijn toegestaan. Belgen die in Noord- en Zuid-Holland zijn geweest moeten bij terugkeer zelfs twee weken verplicht in quarantaine.

Horeca vroeger dicht

Morgen neemt het kabinet maatregelen om het aantal besmettingen in westelijk Nederland terug te dringen. Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat de cafés en restaurants hun deuren na middernacht moeten gaan sluiten. Directeur Dirk Beljaart meent dat de horeca nauwelijks bijdraagt aan de stijging van het aantal besmettingen. Volgens hem zijn de afgelopen week 113 mensen in de horeca besmet geraakt terwijl op een totaal van 15 miljoen horecabezoeken die week. ‘De besmettingskans in de horeca is heel klein’, zei hij op BNR. ‘Waar we ook bang voor zijn is dat op één tijdstip alle cafe’s, restaurants en bars leeglopen, dat het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden en dat je geen toezicht meer hebt. Zolang ze bij ons zijn hebben we er toezicht op. Het zich naïef om te denken dat mensen om twaalf uur naar huis gaan en een boek gaan lezen. De besmettingskans houdt niet op als je de horeca sluit.’

‘Werkte niet in Frankrijk’

In diverse Franse steden, waaronder Marseille, geldt al enige tijd een sluitingstijd van de horeca van 23.00 uur. Volgens BNR-correspondente Eveline Bijlsma heeft deze maatregeln niet geleid tot een daling van het aantal besmettingen en nemen de Franse autoriteiten inmiddels verdere maatregelen, zoals een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur.

Massaal aan de terrasverwarmers

Ondertussen zien verkopers van terrasverwarmers een run op hun product. Vooral particulieren zetten een terrasverwarmer in de tuin, om langer buiten te kunnen zittten. Maar ook de horeca schaft ze aan. Op die manier hopen cafés en restaurant meer klandizie te trekken, nu binnen in de zaken minder mensen mogen worden toegelaten.