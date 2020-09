Werkgevers en bonden willen overgangsregime voor pensioenstelsel

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

De vier willen geen problemen vooruit schuiven, ‘maar ook geen onnodige problemen in de overgangsfase creëren’. Ze wijzen op de crisis, die met de huidige regels in de overgangsfase in hun ogen onnodige kortingen en verhogingen van premies veroorzaakt. ‘We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien.’

Premies gaan hard omhoog

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga wijst op de afspraak in het pensioenakkoord dat pensioenen eerder omhoog kunnen. ‘Nu korten – terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn – ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis.’ Werkgevers hameren met name op duidelijkheid voor de komende jaren en het voorkomen van hogere pensioenlasten. ‘Ondanks de oproep om komend jaar pensioenpremies en pensioenopbouw stabiel te houden, zien de vakbond en de ondernemersorganisaties in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan of de pensioenopbouw fors omlaag. Deze stijgende premies en lagere opbouw zijn het resultaat van de spelregels van het huidige stelsel met factoren als ‘bijdrage aan premiedekkingsgraad’ en een ‘dalende UFR-rente’. Factoren die in het nieuwe contract straks helemaal niet meer van toepassing zijn.’

In de geest van de nieuwe contracten

De organisaties pleiten ervoor beslissingen rondom het verhogen en verlagen van pensioenen en over het vaststellen van de pensioenpremies en de pensioenopbouw nu al te nemen in de geest van de nieuwe pensioencontracten. ‘Er is op basis van de nieuwe regels die voortvloeien uit het pensioenakkoord een overgangsregime nodig, zodat we zo snel mogelijk stabiliteit kunnen bieden in pensioenen, pensioenpremies en pensioenopbouw.’