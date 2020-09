Tweede tuchtzaak: KPMG blijft achter accountants in Imtech-zaak staan

De Acountantskamer buigt zich vandaag over de zaak van drie (voormalige) KPMG-accountants. Zij zijn voor de tuchtrechter gesleept door de curatoren van het failliete Imtech. Een veroordeling zou de weg openen voor een megaclaim tegen KPMG.

Tweede tuchtzaak

KPMG was de accountant van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat in 2015 failliet ging. De curatoren doen al vijf jaar onderzoek in de zaak en stellen dat er een boedeltekort is van 1,5 miljard euro. Daarvoor hebben zij verschillende partijen aansprakelijk gesteld, onder wie bestuurders, commissarissen, advocatenkantoor De Brauw en KPMG. Een eerdere tuchtzaak (2019) ging over 2011 en leidde toen tot tuchtmaatregelen. De klachten van maandag gaan over 2012 en hebben onder meer betrekking op de controle van een valse bankverklaring en afboekingen in Polen en Duitsland van in totaal €370 mln. Verder trokken de accountants in de ogen van curatoren ten onrechte een schriftelijke fraudemelding in die ze eerder zelf hadden in gediend bij de raad van commissarissen van Imtech.

Hoop op schikking

De Accountantskamer heeft twee volle zittingsdagen voor de behandeling van de klachten uitgetrokken. Het dossier beslaat circa duizend pagina’s. De tuchtzaak tegen drie voormalige accountants moet een civiele zaak tegen het accountantskantoor makkelijker maken, is de redenatie van de curatoren. Als de Accountantskamer de klachten tegen de accountants gegrond acht, dan is de kans groter dat een rechter vindt dat de missers van de accountants tot schade hebben geleid die te verhalen is op KPMG. De stille hoop is dat het niet tot een civiele zaak hoeft te komen. In een eerder, vergelijkbaar geval (het faillissement van vleesverwerker Weyl Beef) werd met het accountantskantoor – ook KPMG – tot een schikking gekomen.

Schorsingen

Of KPMG ook in de Imtech-zaal zal willen schikken met de curatoren is de vraag. KPMG betaalde in ruil voor kwijting al eens eerder mee aan een schaderegeling met gedupeerde Imtech-beleggers. Verder blijft het kantoor vooralsnog pal achter zijn accountants staan. In december 2019 oordeelde de Accountantskamer dat de accountants van KPMG in 2011 te weinig onderzoek hadden gedaan naar de bedrijfsvoering van Imtech in Polen en Duitsland. Twee jaar later moest het beursgenoteerde installatiebedrijf juist in deze landen op verschillende posten €370 mln afboeken; in 2015 gingen de holding en elf dochters failliet. De tuchtrechter oordeelde in december dat de accountants bij de groepscontrole onzorgvuldig hadden gehandeld. Groepsaccountant Willem Riegman werd drie maanden doorgehaald. Caroline Lagerwaard, die lid was van het opdrachtteam, werd één maand doorgehaald. Zware maatregelen omdat de belangen van een goede controle groot waren, aldus de Accountantskamer. ‘Voor beiden speelde mee dat Imtech een beursgenoteerde onderneming was met veel aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers waardoor ze nog zorgvuldiger hadden moeten handelen.’ Ook de OKB’er kreeg een berisping. KPMG toonde zich teleurgesteld over de uitspraak. Volgens het kantoor hadden de betrokken accountants hun werkzaamheden ‘naar eer en geweten’ uitgevoerd en hadden zij nota bene zelf de grootschalige fraude bij Imtech ontdekt.