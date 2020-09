Jan Bouwens: ‘Verhalen over stijgende accountantskosten helpen ons niet vooruit’

Vrijdag een alarmerend bericht over de ‘exploderende’ accountantskosten van small en midkapfondsen. Zaterdag een waarschuwing over snel stijgende accountantskosten bij woningcorporaties. Hoogleraar Jan Bouwens begrijpt waarom deze verhalen juist nu in de pers komen. Maar hij vindt ook dat ze Nederland niet verder brengen.

Parlementaire behandeling

Is het toeval dat juist nu de alarmklok wordt geluid over ‘snel stijgende’ accountantskosten? Natuurlijk niet. Maandag vond het langverwachte debat plaats in de vaste commissie van financiën over de accountancysector. Voor diverse belanghebbenden vormde dit een mooie gelegenheid om op de valreep te proberen nog wat invloed op de Kamerleden uit te oefenen. En dus brachten de Vereniging MidkapNL en koepelorganisatie Aedes persberichten naar buiten waarin tegen oplopende accountantskosten werd gewaarschuwd.

Rekenfouten

Voor prof. dr. Jan Bouwens en Tjibbe Bosman (MSc), beiden verbonden aan de Foundation for Auditing research en de Universiteit van Amsterdam, was het reden om dit weekend een eigen persbericht rond te sturen. Dat ging niet alleen naar het Financieele Dagblad, dat vrijdag de primeur had gekregen van de Vereniging MidkapNL maar naar alle financiële journalisten in hun mailprogramma. De constatering van de vereniging dat de accountantskosten van small en midkapfondsen zijn verdubbeld klopt niet, aldus Bouwens en Bosman. Er zijn rekenfouten gemaakt waardoor de stijging veel hoger lijkt dan die in werkelijkheid is. En daarbij: voor de (veel geringere) kostenstijging zijn goede verklaringen. ‘In een tijd waarin het toezicht op het werk van de accountant is aangescherpt kan het ook niet als een verrassing komen dat de controlekosten zien stijgen’, schrijven Bouwens en Bosman.

Huursector

De kostenstijging van 35 procent die Aedes constateert bij woningcorporaties overtuigt Bouwens al evenmin. Bouwens: ‘Ik zou de kostenstijging graag zien per euro huur. Zeg dat een verhuureenheid (VHE) per jaar 500 x 12 = 6.000 euro huur opbrengt. Dan zijn de kosten van controle 0.001916667 van de omzet in 2019. Om te weten of dit veel of weinig is het van belang te weten hoe het risicoprofiel zich heeft ontwikkeld over de laatste jaren: zijn investments risicovoller, is het moeilijker/makkelijker goede voortreffelijke bestuurders te vinden, hoe complex zijn de financiële instrumenten die de Woco’s gebruiken? etc. De flyer geeft geen duidelijkheid in dit verband.’

Invloed uitoefenen

Hij snapt de timing van beide persberichten. ‘Men probeert invloed uit te oefenen op de dag van de parlementaire vergadering met de minister over het onderwerp accountancy, net als midcapNL dat deed afgelopen vrijdag. Dit soort verhalen helpt Nederland niet echt vooruit.’ Overigens ging het in de commissievergadering nauwelijks over de stijgende accountantskosten en werd er ook niet verwezen naar Aedes of MidKapNL. De Kamerleden waren meer bezorgd over de stijgende kosten bij de AFM, een organisatie die volledig uit belastinggeld wordt betaald.

