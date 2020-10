OESO schuift internationale digitaks voor techreuzen weer jaar op

De economische samenwerkingsorganisatie OESO praat volgend jaar verder over het invoeren van internationale belastingregels voor grote technologiebedrijven. Een akkoord zit er dit jaar niet meer in; wel zijn de plannen ter consultatie aangeboden.

Er wordt al jaren gepraat over internationale afspraken voor een digitaks voor internetbedrijven als Amazon, Facebook en Google. Het alternatief is dat landen hun eigen belastingregels gaan opstellen. ‘Dat kan leiden tot schadelijke belasting- en handelsconflicten. Dat zou in het ergste geval – een wereldwijde handelsoorlog uitgelokt door unilaterale digitaksen – leiden tot een daling van het wereldwijde BBP met meer dan 1%.’

EU heeft digitaks geparkeerd

Maar de onderhandelingen over een wereldwijde afspraak over de manier waarop internetbedrijven worden belast lopen al lang en hebben nog niets opgeleverd. Ook in Europees verband komen landen er niet uit: vorig jaar parkeerde de EU het onderwerp in afwachting van waar de OESO mee zou komen. Europa mag nog eens langs de parkeermeter: 137 landen zijn nu overeengekomen om de OESO-besprekingen te verlengen. Redenen daarvoor zijn de coronapandemie en de aarzeling van de VS om vlak voor de presidentsverkiezingen nog knopen door te hakken. De Europese Commissie overweegt wel om zelf met een voorstel te komen.

Deadline naar medio 2021

De OESO spreekt wel van ‘substantiële voortgang’ op het onderwerp. De deadline staat nu op medio 2021.

‘De betrokken landen zijn het erover eens dat de twee-pijler-aanpak die snds vorig jaar wordt ontwikkeld, een solide basis vormt voor een akkoord.’ Wel zijn er nog politieke en technische struikelblokken. ‘Verschillen van inzicht moeten nog worden overbrugd.’

Twee pijlers in consultatie

Er komt wel een publieke consultatie van de pijlers waarop het project is gebaseerd. In ‘pijler 1’ zijn nieuwe regels opgenomen over waar belasting moet worden betaald en een fundamenteel nieuwe manier om belastingrechten tussen landen te delen. ‘Het doel is dat digitaal georënteerde en op consumenten gerichte multinationals belasting betalen waar zij duurzaam en significant opereren, ook als ze niet fysiek in een land aanwezig zijn.’ De tweede pijler voorziet in de introductie van een wereldwijde minimumtaks. ‘Het is noodzakelijk dat we deze klus tot een goed einde brengen. Bij een mislukking dreigen belasting- en handelsoorlogen in een tijd dat de wereldeconomie al enorm onder druk staat’, aldus secretaris-generaal Angel Gurría.

Een digitaks-akkoord zou volgens de OESO via de minimumbelasting jaarlijks de wereldwijde belastinginkomsten met 4% oftewel 100 miljard dollar doen toenemen. Daarnaast zou de eerste pijler nog eens 100 miljard dollar extra opleveren.