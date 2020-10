Horeca vreest ‘doodsteek’ van Rutte

Om 19 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Volgens ingewijden zullen zij aankondigen dat de horeca twee weken dicht moet. Ook komt er waarschijnlijk een verbod op de verkoop van alcohol na acht uur ’s avonds.

‘Enige knop’

‘Ook als de sluiting voor twee weken is, betekent dit de doodsteek voor de horeca. Het komt door de som van alle klappen die de horeca al heeft gehad, veel tegoeden zijn opgemaakt in die drie maanden sluiting en veel ondernemers twijfelen of ze hun pensioen gaan opeten. Het is gek dat de horeca de enige economische knop is waaraan gedraaid wordt’, aldus algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland op BRN Nieuwsradio. Volgens hem wijzen de cijfers van het RIVM dat de horecabesmettingen laag zijn en dat het vooral om de vervoersbewegingen gaat. ‘We hebben vrijdag een plan bij de minister neergelegd voor slimme maatregelen, dat was enthousiast ontvangen door de minister. Maar er was in het kabinet onenigheid over.’

Ook werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op af te zien van een algehele sluiting of ernstige beperking van de horeca. Restaurants sluiten die zich keurig aan de regels houden ’draagt weinig bij aan de strijd tegen het virus’, zeggen zij. Bovendien zou een algemene maatregel banen kosten en bedrijven over de kling jagen.

De uitgelekte maatregelen:

De horeca gaat twee weken op slot;

De verkoop van alcohol door winkels, zowel fysiek als online, wordt in de avonduren verboden;

Gezelschappen mogen niet groter zijn dan vier personen, zowel binnen als buiten;

De richtlijn dat je niet meer dan drie mensen mag ontvangen in huis wordt verder aangescherpt: het aantal van drie wordt het maximum voor een hele dag.

Teamsport voor volwassenen wordt weer verboden;

Reizen met het openbaar vervoer mag alleen nog als het strikt noodzakelijk is;

Thuiswerken: alleen naar werk als het echt niet anders kan.

Bron: BNR