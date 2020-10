NOAB- en Fiscount-kantoren investeren fors in ICT

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij NOAB en Fiscount steken meer geld in ICT, blijkt uit een benchmark van beide organisaties. De ICT-kosten zijn vorig jaar met 14% gestegen. Vooral adviessoftware wordt veel meer gebruikt.

De totale kosten van de aangesloten kantoren zijn in 2019 met gemiddeld 5% toegenomen. ‘Daarmee stijgt het percentage dat de ICT-kosten uitmaken van de totale kosten van 5,7% naar 6,7%.’ De omzetgroei is een stuk minder dan in 2018: 4,6% tegen 7,5%. Bij 29% van de 359 kantoren die cijfers inleverden is het resultaat onvoldoende om per fte management € 60.000 beloning uit te keren. Dat was in 2018 nog 27%. ‘Bij kantoren tot en met 2 fte zien we dat 54% verlies maakt als van de standaard managementfee wordt uitgegaan.’ Administratieve dienstverlening (62%) en het samenstellen van jaarrekeningen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Wel groeit de omzet uit overige advisering.

Gemiddeld ruim half miljoen omzet

Het gemiddelde kantoor heeft een omzet van € 539.400 en telt 5,9 fte. Het gemiddelde kantoor heeft € 180.700 aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeert 6,6% van de omzet in ICT; personeelskosten maken 45% van de omzet uit. Eigenaren krijgen gemiddeld € 135.000 uitgekeerd.

De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) is met 3,5% gegroeid tot € 93.300. ‘De verschillen tussen groepen van gelijke omvang zijn echter groot. Kantoren met maximaal 1 fte en boven de 15 fte behalen de hoogste omzet per fte van meer dan € 97.000. Kleine kantoren met 1 tot 2 medewerkers behalen € 81.000 omzet per medewerker en vanaf 3 medewerkers zit de omzet per medewerker al op € 87.000.’ Bijna 80% van de kantoren hanteert meer dan één prijsmodel. Bijna driekwart (72%) hanteert een vorm van een vaste prijs, waarbij in 20% van de gevallen geen uurtarieven ernaast worden gehanteerd.

Procesautomatisering en adviessoftware

Op ICT-gebied wordt met name geld gestoken in procesautomatisering via scan & herken en het inboeken zelf. ‘Ruim 75% van de kantoren heeft dit uitgerold bij haar klanten (vorig jaar 65%) en 8% is of gaat daarmee bezig (vorig jaar 11%).’ De overgrote meerderheid (84%) gebruikt boekhouden in de cloud. Ook heeft 30% van de kantoren inmiddels KPI-dashboards geïmplementeerd, tegen nog 25% vorig jaar. 17% zegt het volgend jaar te gaan doen.

Sterk gestegen is het gebruik van adviessoftware: dat is verdubbeld van 38% naar 77%. ‘Dit kan ook één van de punten zijn die de hogere investeringen in ICT verklaren. Het is een signaal dat kantoren de volgende stap aan het zetten zijn; van efficiënter werken, en werken ‘in de actualiteit’ (dus de cijfers van de cliënt zijn redelijk ‘bij’) naar het ook daadwerkelijk iets doen met die actuele cijfers.’