Nieuwe merkidentiteit Mazars: ‘Kwaliteit, duidelijkheid en een ander perspectief’

Mazars heeft wereldwijd een nieuw logo geïntroduceerd. Dat gaat samen met een nieuwe identiteit, meldt de organisatie. ‘Deze rebranding weerspiegelt het streven om een alternatief en een ander perspectief te bieden in de audit-, accountancy-, tax- en consultancymarkt.’

Voor de 11 vestigingen in Nederland verandert er niets, behalve het logo. ‘Onze nieuwe visuele uitstraling laat zien wie we zijn en hoe we werken; het visualiseert de belofte dat we de juiste organisatie zijn voor onze stakeholders. Een organisatie die kwaliteit, duidelijkheid en een ander perspectief biedt.’ Mazars is actief in ruim 90 landen. In Nederland bezet Mazars met € 112 miljoen omzet en 800 fte’s de zevende plaats in de top 30 van accountantskantoren. In de audit-top 30 staat Mazars ook zevende, met € 41 miljoen omzet.

Lokale ervaring en mondiaal perspectief

Over de nieuwe positionering is twee jaar nagedacht, meldt CEO Hervé Hélias van Mazars Groep. ‘Het is een weerspiegeling van wie we nu zijn en van onze ambities voor de toekomst. We zijn één geïntegreerd team over de hele wereld. Dit maakt het mogelijk om grote internationale klanten te bedienen en biedt flexibiliteit om creatief en persoonlijk te zijn in onze aanpak. In elk land waar we actief zijn combineren onze teams hun lokale ervaring met een mondiaal perspectief. Zij bieden klanten van iedere omvang een partnership die zorgt dat zij vertrouwen kunnen hebben in hun bedrijf en die hen helpt om ambities te verwezenlijken.’ En dat alles met de belofte ‘om te blijven bouwen aan een rechtvaardige, welvarende en duurzame wereld’.

Mazars boekte vorig jaar (2018/2019) € 1,8 miljard omzet wereldwijd: ruim 10% meer dan het jaar ervoor. De groei is grotendeels organisch tot stand gekomen. Audit is goed voor bijna 50% van de omzet.