Gezamenlijke monitoring zakelijke transacties banken krijgt vorm

De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken worden doorgegeven. Vanaf 1 november treedt het nieuwe managementteam van TMNL aan, dat bestaat uit vier leden met een achtergrond in de bankensector. Norbert Siegers wordt CEO van TMNL. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Gezamenlijke monitoring zakelijke betalingstransacties

TMNL is een gezamenlijke initiatief van vijf banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en De Volksbank) in de strijd tegen witwassen. In TMNL gaan deze banken hun (vooralsnog alleen zakelijke) betalingstransacties in samenhang monitoren op signalen die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Door hun transactiedata te combineren in TMNL en in gezamenlijkheid te monitoren is TMNL beter in staat criminele netwerken en geldstromen te detecteren, verwachten de initiatiefnemers. Naast deze gezamenlijke monitoring blijven de banken zelf ook hun eigen transacties monitoren – een verplichting vanuit de Wwft.

Verkenning

In 2019 startten de banken, ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), met de verkenning naar gezamenlijke transactiemonitoring. Begin september 2020 startte TMNL met de opbouw van de activiteiten vanuit een locatie in Purmerend. Het MT gaat vanaf november 2020 leidinggeven aan de verdere opbouw en ontwikkeling van de organisatie. Naar verwachting zullen de eerste transactiemonitoringsresultaten in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken kunnen worden teruggemeld.

Plan van aanpak witwassen

Het initiatief van de banken sluit ook aan op het Plan van Aanpak witwassen van de ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in juli 2019, melden de initiatiefnemers. ‘Banken ondersteunen dit plan actief. Naast het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door banken, is het voor de effectiviteit van de strijd tegen witwassen noodzakelijk te komen tot een nationale (keten-)aanpak. Met TMNL wordt een belangrijke stap gezet om met elkaar de effectiviteit van de bestrijding van financiële criminaliteit verder te versterken.’

Meer informatie: TMNL.nl