Vergoeding aanvragen voor aangifte zonder eHerkenning nu mogelijk

Ondernemers die geen eHerkenning kunnen aanschaffen, kunnen nu aanspraak maken op een vergoeding voor het aanschaffen van software of het inschakelen van een intermediair die de aangifte verzorgt.

Wie via Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte wil doen en geen eHerkenning kan aanschaffen, kan de vergoeding alleen krijgen als inschrijven bij de Kamer van Koophandel niet mogelijk is. ‘Kunt u voor uw aangifte inloggen met DigiD, of met het Europees erkende eIDAS? Dan kunt u geen vergoeding aanvragen.’

Vergoeding tot 450 euro

De aanvraag gaat via het formulier Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair. De aanvraag voor 2020 moet 31 december 2021 binnen zijn bij de Belastingdienst. De werkelijke kosten inclusief btw worden vergoed, met een maximum van € 450 per kalenderjaar. De fiscus beslist binnen acht weken op de aanvraag.

Voor organisaties die wel het Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft, is er de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst. Die biedt een compensatie van € 24,20 inclusief btw per jaar. Aanvragen gaat via RVO.nl, maar is nog altijd niet mogelijk.

Lees hier meer informatie over de compensatieregeling eHerkenning.