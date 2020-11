PwC ziet als enige terugval in fraudezaken

De coronacrisis en het daaraan gekoppelde thuiswerken zou het aantal fraudezaken sterk doen toenemen, was de verwachting. PwC ziet juist een tegengestelde beweging, maar Deloitte en KPMG herkennen dat beeld niet.

Vooral rondom de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven werd gewaarschuwd voor fraude, omdat de controle minimaal was. Toch is bij PwC in het derde kwartaal het aantal fraudesignalen gehalveerd. ‘Het is een gekke trend en we krijgen onze vinger er nog niet achter wat precies de oorzaak is’, zegt partner Sander Kranenburg en voorzitter van de NBA-werkgroep Fraude in De Telegraaf. ‘Maar het signaal is belangrijk genoeg om te melden aan het maatschappelijk verkeer.’ Kranenburg vermoedt dat er minder aandacht is voor fraude omdat ondernemers druk zijn met overleven en dat de coronamaatregelen het voor kwaadwillenden juist moeilijker maken om trucs uit te halen.

Niet makkelijk controleren

KPMG en Deloitte zien echter geen daling in fraudezaken; de laatste rept zelfs van een stijging. Ook de FIOD en het OM zeggen het druk te hebben. Volgens hoogleraar Marcel Pheijffer hoeft de waarneming bij PwC ook weinig te betekenen: ‘Het zou zomaar kunnen dat het frauderisico juist veel groter is, als gevolg van de controlestructuren die momenteel zwak zijn, door corona. Bijna iedereen van de Belastingdienst werkt vanuit huis, en het merendeel van de accountants ook. Dat controleert niet erg makkelijk.’

Bron: Telegraaf