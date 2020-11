Accountants verdeeld over toe- of afname fraude in coronatijd

PwC ziet het aantal fraudezaken sinds de uitbraak van het coronavirus opvallend genoeg fors teruglopen. Het accountantskantoor constateert dat er sprake is van een halvering ten opzichte van voorgaande jaren, meldt de Telegraaf. De FIOD en KPMG en Deloitte zeggen daarentegen juist geen dalende trend te zien.

Opvallende constatering

De waarschuwing van PwC in de krant is opvallend, aangezien de algemene verwachting juist is dat thuiswerken en de in allerhaast opgetuigde noodsteunregelingen voor een toename van fraude zorgen. PwC’er Sander Kranenburg spreekt dan ook over ‘een gekke trend’. “Maar het signaal is belangrijk genoeg om het te melden aan het maatschappelijk verkeer. Daarom steken we nu vast onze vinger op: iedereen moet bij de les blijven.” Het beeld beperkt zich volgens Kranenburg niet tot de klantenkring van PwC: “Ook bij collega’s van andere accountantskantoren is deze trend min of meer zichtbaar, begrijp ik uit overleg binnen brancheorganisatie NBA.”

Oorzaak onbekend

Het is bij PwC nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is van de geconstateerde afname. Kranenburg: “Ik wil liever niet speculeren, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat iedereen het zó druk heeft met z’n bedrijf, dat er minder aandacht is voor fraude. Of dat mensen met slechte bedoelingen als gevolg van corona minder gelegenheid krijgen om te sjoemelen, omdat de omzetten zijn gekelderd. Wij als accountants hebben juist extra aandacht voor fraudezaken, dus daar zou het niet aan moeten liggen.”

Bron: Telegraaf