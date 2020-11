Banenkrimp en oplopende WW, wel demping door NOW

Het aantal banen van werknemers in Nederland is tijdens de coronacrisis met 125 duizend gedaald en ook het aantal WW-uitkeringen nam toe. Toch is het verlies van banen minder groot door de NOW. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Tussen februari en eind juli verdwenen de meeste banen bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport & recreatie. Het UWV heeft cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar sector. Het banenverlies is vooral zichtbaar geweest in sectoren waar relatief veel mensen werken met een flexibel contract.

Groei in detailhandel food

Detailhandel food is de enige sector waar het aantal banen is gegroeid door de coronacrisis (+12 duizend). Door de tijdelijke sluiting van de horeca zijn consumenten meer gaan besteden in supermarkten. Het goederenvervoer en de voedingsindustrie zijn sectoren die nauwelijks zijn geraakt.

NOW-regeling beperkt baanverlies

Door de NOW is er veel werkgelegenheid behouden gebleven, constateert het UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor de luchtvaart, waar het baanverlies relatief klein is, ondanks de impact van de coronamaatregelen. In juli waren in de luchtvaart duizend banen minder dan in februari.

Sterkste stijging WW bij horeca

Eind september verstrekte UWV 278.000 WW-uitkeringen, een stijging van 16 procent ten opzichte van februari. Vooral in april piekte het aantal werkloosheidsuitkeringen met 74.000 nieuwe uitkeringen. De WW nam tijdens corona vooral toe in de horeca (+96 procent), het personenvervoer over land (+76 procent), de reisbranche (+57 procent) en de beveiliging (+51 procent).