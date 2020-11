Zorgaanbieders keren zich tegen verplichte accountantsverklaring

Een nieuwe wet die fraude in de zorg moet tegengaan kost veel kleine praktijken al gauw 6.000 tot 10.000 euro per jaar extra. Dit zegt een accountant in dagblad Trouw.

Wet toetreding zorgaanbieders

Volgens de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders moet iedereen in de zorg extra administratie aanleveren, zoals een jaarrekening, een vragenlijst over de bedrijfsvoering en een accountantsverklaring. Dat komt de transparantie ten goede, is de gedachte. Maar veel praktijken kunnen helemaal niet aan deze eisen voldoen, zeggen de kleine aanbieders. De wet is ‘onuitvoerbaar’ en ‘onbetaalbaar’, schrijven fysiotherapeuten, huisartsen en tandartsen in een brief aan minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. De extra administratieve rompslomp zal minstens 100 miljoen extra kosten.

Vooral voor grote spelers

Zo is het voor een accountantscontrole verplicht dat er een onderscheid wordt gemaakt in het bedrijf tussen bijvoorbeeld de financieel directeur en de praktijkeigenaar. Zo’n onderscheid kennen veel kleine zorgaanbieders niet. De verwachting is dat voor 75 procent van alle aanbieders van de eerstelijnszorg het daardoor onmogelijk wordt zo’n controle te laten doen. De wet is opgesteld met de grote zorginstellingen in gedachten, zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, in Trouw. Er zijn een kleine zesduizend huisartspraktijken in Nederland die, volgens Kalsbeek, last zullen krijgen van deze regeling.

Tandartsen

Bij de tandartsen zal dat gaan om zo’n zesduizend man, schat voorzitter Wolter Brands van de KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Hij is zelf ook tandarts en heeft zestien mensen in dienst, allemaal parttimers. Hij doet als praktijkeigenaar de administratie zelf: een financieel directeur of een kwaliteitsmanager heeft hij niet. ‘Een accountantsverklaring wordt dus lastig. Daarnaast kost zoiets al gauw duizenden euro’s. En dan reken ik de extra tijd die ik zelf kwijt ben aan de jaarrekening en de vragenlijst nog niet eens mee.’

Fraude zeldzaam

Accountant Alex van Dijk van Van Helder Accountancy rekent voor dat de nieuwe wet een kleine praktijk al gauw 6000 tot 10.000 euro per jaar extra gaat kosten. ‘Dat is een behoorlijke klap voor deze beroepsgroepen’, zegt hij in Trouw. ‘En een bedrag dat niet past bij de omvang van de organisaties. De regeling zoals die nu wordt voorgesteld is niet passend voor de situatie bij de eerstelijnszorg zoals deze werkelijk is.’ Bovendien is fraude geen veelvoorkomend probleem binnen de eerstelijnszorg, stellen de partijen in de brief. Een raport uit 2019 bevestigt dit.

