Steun voor verandering koppeling AOW-leeftijd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de koppeling van de AOW-leeftijd te veranderen. De fracties van SGP, Fractie-Van Pareren, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden dinsdag voor, de fracties van PVV en FVD stemden tegen.

Het voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd.

Koppeling

De huidige directe koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een koppeling waarbij de levensverwachting maar voor tweederde deel meespeelt. Hierdoor ontstaat door het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd volgens het kabinet een evenwichtigere verhouding tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat. Als gevolg van het wetsvoorstel zal de AOW-leeftijd vanaf 2025 minder snel stijgen.

De motie-De Vries die de regering verzocht tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een regeling vergelijkbaar met de Italiaanse ‘Quota 100-regeling’ waarbij een werknemer met pensioen kan gaan als de leeftijd plus het aantal jaren dat er sociale afdrachten zijn gedaan, opgeteld 100 is, is door de indiener aangehouden.