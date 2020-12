Mogelijk toch snel Brexit-deal

Bij de Brexit-onderhandelingen wordt vooruitgang geboekt, zei de Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson donderdag tegen nieuwszender Sky. Volgens Europese diplomaten zou zelfs al komend weekend een deal kunnen worden gesloten.

Visserij

Williamson benadrukte wel dat het Verenigd Koninkrijk niet zal instemmen met een deal die indruist tegen de Britse belangen. ‘We ondertekenen alleen een akkoord dat goed is voor het VK’, zei hij. ‘Als zo’n deal er niet is, tekenen we niet.’ Hoewel de twee partijen een akkoord naderen, zijn er nog steeds belangrijke struikelblokken. Dat zou Michel Barnier, de Brexit-onderhandelaar namens de EU, hebben gezegd. Het gaat dan om de toegang van Europese vissers tot Britse wateren, gelijke kansen voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Komende 48 uur

Vandaag of morgen beoordelen de Brexit-onderhandelaars naar verluidt de vooruitgang die ze hebben geboekt. Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen zijn de komende 24 tot 48 uur ‘cruciaal’ voor het sluiten van een deal. Het VK verlaat de Europese interne markt op 31 december. De transitieperiode die op het vertrek uit de EU volgde, loopt dan ten einde. Als er dan geen deal is, vallen de twee partijen terug op de regels van handelsorganisatie WTO, met invoerheffingen op veel producten als gevolg. Deskundigen beschouwen dat als een economisch rampscenario.

Bron: nu.nl