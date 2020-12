Nederland tegen de trend: belastingdruk verder gestegen

In de OESO-landen dalen de belastinginkomsten voor het eerst in tien jaar. Maar in Nederland nam de belastingdruk in 2019 juist toe met 0,5 procentpunt. Van elke euro gaat 39,3 cent naar de fiscus.

Denemarken koploper

De organisatie van rijke landen publiceerde donderdag haar jaarlijkse statistiek over de belastinginkomsten van de 36 lidstaten. Gemiddeld genomen is de belastingopbrengst vorig jaar met 0,1 procentpunt gedaald tot 33,8%. Vijftien landen verlaagden hun belastingen in 2019, terwijl 20 landen die juist verhoogden. De onderlinge verschillen in belastingdruk zijn groot, variërend van 16,5% in Mexico tot 46,3% in Denemarken. De gemiddelde belastingdruk bedroeg in 1965 nog slechts 24,8% maar ligt al sinds midden jaren tachtig net onder de 33%. Het hoogste niveau werd bereikt in 2016 (34,0%). De traditionele lijstaanvoerder Denemarken had zijn hoogste stand in 2014, toen van elke euro 48,5% naar de ‘skattemyndigheder’ ging.

Nederland: +4,5 sinds 2003

Nederland gaat tegen de trend in. De belastingdruk steeg van 38,8% naar 39,3%. Sinds 2000, toen de tax-to-GDP-ratio 36,9% was, is de belastingdruk toegenomen met 2,4 procentpunt. Dat is een stijging van de belastingdruk met 6,5 procent. In dezelfde periode nam het OESO-gemiddelde slechts met 1,8 procent toe (van 33,3% naar 33,8%). Nederland bereikte in 2019 zijn hoogste niveau in deze eeuw. Het laagste niveau was in 2003 en 2004 (34,8%). Van elke euro draagt de Nederlandse burger nu 4,5 cent meer aan de fiscus af dan tijdens de eerste kabinetten-Balkende. Dat is 12,9 procent meer dan zestien jaar geleden.

Corona-effect

De denktank van rijke landen in Parijs voorziet voor dit jaar een sterkere daling van de overheidsinkomsten wegens de coronapandemie. Lockdowns en gedwongen sluitingen van sommige sectoren van de economie zullen vooral de opbrengst uit belastingen op consumptie raken, zoals de btw, verwacht de organisatie. Het ministerie van Financiën denkt dat de belastinginkomsten voor de Nederlandse schatkist hoger zullen uitvallen dan de vooruitzichten op Prinsjesdag. Dat komt met name door meer opbrengsten uit de inkomstenbelasting en de btw door de terugverende economie in het derde kwartaal. De winst- of vennootschapsbelasting levert de grootste meevaller op voor de overheidsfinanciën. Met een opbrengst van iets meer dan €20 mrd ligt de jongste raming €2,8 mrd boven de prognose uit de Miljoenennota 2021.