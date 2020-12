Britse toezichthouder vindt accountants niet kritisch genoeg

De Financial Reporting Council (FRC), de Britse toezichthouder op het accountancywezen, mist een kritische houding bij controlerend accountants. Die spreken bedrijven te weinig aan op tekortkomingen.

De internationale standaarden eisen een professioneel-kritische houding van accountants. ‘Maar wat wij bij onze controles het meest tegenkomen, is dat de controlerend accountant het management van de organisatie niet genoeg bevraagt over hun keuzes en oordelen.’ Het is voor de FRC aanleiding om een nieuwe blik te werpen op hun onderzoeksresultaten om in kaart te brengen welke aandachtspunten er zijn en welke goede voorbeelden er gegeven kunnen worden.

‘Challenge culture’

Bij meer dan 80% van de audits waarbij al andere bevindingen waren gedaan, was er sprake van een accountant die niet effectief het management aansprak op de geconstateerde tekortkomingen. De FRC ziet wel positieve ontwikkelingen: ‘Er zijn kantoren die plannen hebben gemaakt om een ‘challenge culture’ te creëren in hun auditteams.’ Daar heeft de toezichthouder recentelijk al voorbeelden van gezien.

Belang van verandering is groot

De Big Four moeten in het Verenigd Koninkrijk voor 30 juni 2024 hun controlepraktijk operationeel scheiden van de rest van het bedrijf om te waarborgen dat de auditors zich alleen richten op het bieden van de beste kwaliteit. ‘Het belang van een daadwerkelijk kritische blik is groot, zeker met de toenemende onzekerheden rondom de impact van de coronapandemie, dat wij nieuwe initiatieven gaan ontplooien om te helpen die verandering in gang te zetten.’ Onderdeel daarvan is een conferentie in juni volgend jaar.