Btw-plicht leidt tot uittocht beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen in herverpakte bedrijfsleningen keren Nederland massaal de rug toe vanwege een dreigende btw-plicht, schrijft het FD.

Advocatenkantoor Baker McKenzie vertegenwoordigde in oktober 78 fondsen in een kort geding tegen de btw-verplichting. Daarvan verhuizen er nu 75 naar het buitenland. Ook andere fondsen nemen de wijk; onderzoeksbureau Atlantic Star Consulting schat dat fondsmanagers € 32 miljard verplaatsen van Nederland naar Ierland. Daar geldt geen btw over de vergoeding die fondsmanagers betalen voor het vermogensbeheer. In Nederland vervalt de vrijstelling per 1 januari, wat fondsdeelnemers 1% rendement scheelt.

Securitisaties weer in trek

Baker McKenzie-partner Philippe Steffens snapt niet waarom Ierland wel vrijstelling kent en Nederland straks niet meer, op grond van dezelfde Europese regels. Behalve btw loopt de fiscus zo ook inkomsten uit winst- of vennootschapsbelasting mis. De betrokken fondsen kopen bedrijfsleningen op van banken en zetten die in de markt als ‘collateralized loan obligations’. Die zijn gewild bij onder meer pensioenfondsen. Dergelijke securitisaties hadden afgedaan na de kredietcrisis, maar maken nu een revival mee.

Uitstel tot 1 juli

Een van de kernpunten in de discussie rondom de btw-vrijstelling is of het vermogensbeheer over die obligaties onder bijzonder overheidstoezicht valt. De Hoge Raad deed enkele weken terug nog de uitspraak dat dat voor sommige vormen van vermogensbeheer geldt. Volgens Steffens geldt de argumentatie van de Raad in deze zaak ook. De fiscus bestudeert de uitspraak nog en heeft het afschaffen van de vrijstelling alvast uitgesteld tot 1 juli.

Bron: FD