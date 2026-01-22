‘Driekwart vermogensbeheerders in actieve ontwikkelingsfase AI’

Nederlandse vermogensbeheerders bevinden zich in een belangrijke ontwikkelingsfase van AI-adoptie, waarin experimenteren en leren een centrale rol spelen. Hoewel 80 procent van de vermogensbeheerders AI als strategische prioriteit benoemt, werkt 75 procent momenteel vooral met proof-of-concepts en pilots om toepassingen verder te ontwikkelen.

Dat blijkt uit het State of AI in Asset Management 2026-onderzoek van KPMG. Het onderzoek maakt duidelijk dat AI hoog op de agenda staat binnen de sector. In deze fase wordt AI vooral toegepast in ondersteunende processen, zoals data-analyses en rapportages. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen in andere domeinen. Zo kan AI binnen Portfolio Management & Operations bijdragen aan het optimaliseren van beleggingsstrategieën en het efficiënter en betrouwbaarder inrichten van investeringsprocessen. Binnen Risk & Compliance biedt AI ondersteuning bij het identificeren en beheersen van risico’s en bij compliance- en rapportageprocessen. Op het gebied van Client Insight & Engagement maakt AI diepere klantinzichten en gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk.

Focus op inzicht en schaalbaarheid

Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van AI is voor veel vermogensbeheerders een belangrijk aandachtspunt. 58 procent geeft aan dat het kwantificeren van de impact nog uitdagend is, terwijl 75 procent behoefte heeft aan meer inzicht in concrete use-cases op het gebied van kosten, rendement en risico’s. Deze inzichten zijn essentieel om succesvolle pilots gericht op te schalen en AI breder in de organisatie te verankeren.

Doorontwikkeling

Om AI structureel en verantwoord toe te passen, investeren vermogensbeheerders in het verder versterken van randvoorwaarden. Zo ervaart 83 procent uitdagingen op het gebied van AI-vaardigheden, en werken organisaties aan het verbeteren van data- en technologiearchitecturen. Daarnaast geeft 80 procent aan verdere stappen te willen zetten in het beoordelen van de impact van AI op rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Regelgeving

Nieuwe regelgeving, waaronder de Europese AI Act, benadrukt het belang van explainability, governance en modelvalidatie. Vermogensbeheerders kiezen daarom bewust voor een zorgvuldige en gefaseerde aanpak. Tegelijkertijd ziet de sector de noodzaak om het tempo op termijn te verhogen: 92 procent van de organisaties geeft aan dat AI-adoptie moet versnellen, terwijl 59 procent aangeeft dat AI binnen de organisatie momenteel nog concurreert met andere strategische prioriteiten.

Organisatie en mensen

AI raakt niet alleen technologie, maar ook de inrichting van organisaties. Investeringen in AI-kennis, datavaardigheden en verandermanagement vormen daarmee een belangrijke hefboom om door te groeien van experimenteren naar duurzame waarde creatie.