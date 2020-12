Wat hoort voor de NOW wel bij de omzet en wat niet? Zeven voorbeelden

Om het omzetbegrip voor de NOW te verduidelijken, heeft het ministerie van Sociale Zaken voor ondernemers een toelichting opgesteld inclusief voorbeelden.

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht: omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Gaat het om non-profitorganisaties, dan wordt vaak over baten gesproken. Ook die baten (zoals subsidies, giften en donaties) moeten aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn.

Coronagerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Vijf daarvan worden gezien als omzet voor de NOW:

– Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);

– Tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS);

– Regeling continuïteitsbijdrage zorg;

– Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven;

– Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien. Het ministerie heeft voorbeelden op een rij gezet voor bedrijven met en bedrijven zonder winstoogmerk.

Bedrijven met winstoogmerk

Voor bedrijven die gericht zijn op het maken van winst worden de inkomsten uit reguliere bedrijfsactiviteiten als omzet bestempeld, dus de verkoop of levering van goederen of diensten. Voor de NOW komen daar ook inkomsten bij die in de plaats komen van de normale inkomsten.

Voorbeeld 1: restaurant

Een restaurant met als reguliere bedrijfsactiviteit het verkopen van goede maaltijden en drankjes aan betalende klanten, heeft als omzet de inkomsten die daarmee worden ontvangen. Als een restaurant in verband met de lockdown een subsidie ontvangt om het verlies aan inkomsten op te vangen, wordt dat gezien als omzet.

Wil het restaurant zonnepanelen laten plaatsen op het dak en vraagt het daarvoor subsidie aan, dan geldt dat niet als omzet. Het plaatsen van zonnepanelen heeft niets te maken met de reguliere bedrijfsactiviteiten van het restaurant.

Voorbeeld 2: bouwbedrijf

Een bouwbedrijf met twee werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgt via de gemeente loonkostensubsidie. Daarnaast heeft deze onderneming een particuliere ziektekostenverzekering afgesloten. Drie medewerkers zijn langdurig arbeidsongeschikt, waardoor de onderneming vanuit de verzekering ziekengeld voor deze werknemers ontvangt.

Voor de NOW gelden deze inkomsten allebei niet als inkomsten. De reguliere bedrijfsactiviteiten zijn immers het maken van winst door huizen te (ver)bouwen. De inkomsten die de onderneming heeft omdat er een subsidie van de gemeente binnenkomt omdat de onderneming werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, vallen daar niet onder. Een uitkering uit een private verzekering is ook geen omzet.

Voorbeeld 3: groothandel

Een groothandel die vooral inzet op de bevoorrading van horeca vraagt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan en heeft via de branchevereniging een subsidie gekregen vanwege de tegenvallende inkomsten. Daarnaast krijgt de groothandel een vergoeding om verschillende aanpassingen in de kantoorruimte te doen om deze aan te passen aan de anderhalvemetersamenleving.

De omzet van deze onderneming bestaat uit de inkomsten uit de leveringen die nog doorlopen. Daarnaast moet de onderneming de TVL ook meenemen in de omzet. Ook de subsidie vanuit de branchevereniging is omzet voor de NOW. De vergoeding voor het aanpassen van de kantoorruimte is geen omzet, want dat is bedoeld om een eenmalige aanpassing door te voeren en is ook geen opvang van misgelopen inkomsten.

Voorbeeld 4: winkel

Een detailhandelbedrijf met een niet-essentiële winkel vraagt TVL aan en ontvangt ook een voorraadsubsidie bovenop de TVL.

Beide vergoedingen zijn omzet voor de NOW. De voorraadsubsidie is een opslag bovenop de TVL en wordt daarom hetzelfde behandeld.

Organisaties zonder winstoogmerk

Ondernemingen of instellingen die niet gericht zijn op het maken van winst, ontvangen subsidies, giften, donaties en bijdragen vanuit overheidsinstellingen. Voor de NOW-omzet worden deze baten als omzet gezien als ze aansluiten bij de reguliere activiteiten. Als een instelling normaal gesproken altijd al een subsidie krijgt om de activiteiten uit te voeren, zal deze subsidie als omzet worden gezien voor de NOW.

Voorbeeld 1: museum

Een museum ontvangt in 2020 subsidie voor het realiseren van tentoonstellingen. Daarnaast krijgt het museum een extra subsidie vanuit de overheid omdat het museum tijdens de lockdown dicht moest en geen entreekaartjes kon verkopen.

Allebei de subsidies zijn omzet voor de NOW. De eerste subsidie is omzet omdat het ziet op de reguliere bedrijfsactiviteiten, de tweede subsidie is omzet omdat het bedoeld is om inkomsten die het museum normaal gesproken heeft door de verkoop van entreekaartjes op te vangen.

Voorbeeld 2: theater

Een theater vraagt vanwege de lockdown TVL aan. Liefhebbers helpen via een particulier initiatief met een financiële bijdrage. De bijdrage is bedoeld om aanpassingen te kunnen doen aan de lobby’s van theaters om deze klaar te maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De TVL is omzet voor de NOW. De financiële bijdrage die gericht is op de aanpassing aan de anderhalvemetersamenleving is dat niet, omdat het gaat om een eenmalige praktische aanpassing.

Voorbeeld 3: personeel uitlenen

Sommige ondernemers die hun bedrijf moeten sluiten, lenen hun personeel uit aan bedrijven in sectoren waar gebrek is aan personeel.

Hier staat vaak een vergoeding vanuit de inlenende partij tegenover. Deze vergoeding is omzet voor de NOW. Het is weliswaar geen reguliere bedrijfsactiviteit om personeel uit te lenen, maar de NOW ziet op het helpen betalen van de loonkosten. Als de loonkosten op deze manier door de zorginstelling worden overgenomen, is de vergoeding die het restaurant ontvangt omzet voor de NOW voor het restaurant.

Het ministerie adviseert ondernemers altijd bij twijfel een accountant of een andere deskundige in te schakelen. ‘Zij zijn gewend om te beoordelen of iets volgens het jaarrekeningenrecht tot omzet hoort, en kunnen ook aangeven wat in uw geval tot de omzet voor de NOW behoort.’