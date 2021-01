Wat betekent Brexit voor de loonheffingen?

Wat betekent Brexit voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen? De Belastingdienst heeft nieuwe informatie gepubliceerd over de gevolgen van het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

werknemer werkte op 31 december 2020 al in Nederland

werknemer gaat in 2021 in Nederland werken

afdrachtvermindering S&O

afdrachtvermindering zeevaart

studenten- en scholierenregeling

pensioenregelingen

verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen

Voor 2021 in Nederland

Een werknemer uit het VK blijft sinds 1 januari 2021 onder het EU-recht vallen, als hij op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat zo blijft. Deze werknemer houdt bijvoorbeeld het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Gebruik voor deze werknemer uit het VK de loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring.

Vanaf 2021 in Nederland

Heeft de werkgever werknemers uit het VK die in 2021 voor het eerst in Nederland komen werken? Of werknemers uit het VK die niet meer onder het terugtrekkingsakkoord vallen? Deze hebben geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen.

Deze werknemers moeten ook een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben. Bewaar die in de loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing.

Afdrachtvermindering S&O

Voor werkzaamheden verricht in het VK, is geen recht meer op afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Afdrachtvermindering zeevaart

Voor werknemers uit het VK wordt de afdrachtvermindering zeevaart lager. Vóór Brexit was die 40 procent, sinds 2021 10 procent.

Studenten- en scholierenregeling

Inwoners van het VK kunnen geen gebruik meer maken van de studenten- en scholierenregeling.

Pensioenregelingen

Het VK wordt nu als een ‘derde land’ aangemerkt. Welke gevolgen dit heeft voor pensioenregelingen uit het VK is nog niet duidelijk.



Volks- en werknemersverzekeringen

Werkte iemand op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK of andersom? En blijft dat zo na 31 december 2020? Dan wijzigt er niets voor deze persoon. Hij/zij valt onder het Terugtrekkingsakkoord: de verzekeringspositie wordt ook na 31 december 2020 vastgesteld aan de hand van de Europese regels.

Een Nederlandse A1-verklaring voor detachering naar het VK blijft ook geldig als de detachering is gestart uiterlijk 31 december 2020 en doorloopt na deze datum. De A1-verklaring vervalt als de persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de verklaring.

Let op: het vrij verkeer van diensten is voor het VK per 1 januari 2021 vervallen. Het recht om gedetacheerd te blijven in het VK heeft iemand daarom alleen als hij/zij voldoet aan door het VK gestelde voorwaarden. Dit recht is niet te ontlenen aan een A1-verklaring.

Na 31 december 2020

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over hun relatie vanaf 1 januari 2021.

Komt iemand in 2021 voor de eerste keer vanuit het VK naar Nederland om hier te wonen, werken of studeren? Of is iemand Nederlander – of een andere EU-onderdaan die in Nederland woont – en gaat hij in 2021 voor de eerste keer naar het VK om dáár te wonen, werken of studeren? Dan wordt de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vastgesteld aan de hand van de afspraken die de EU en het VK daarover hebben gemaakt.

Wat dit precies voor u betekent, onderzoekt de Belastingdienst op dit moment.



