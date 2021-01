Export ziet nog geen herstel

De export herstelt nog nauwelijks, meldt ondernemersvereniging evofenedex in de maandelijkse Corona Export Monitor. Ruim de helft van de exporterende bedrijven zegt nog last te hebben van de coronacrisis.

De monitor wordt samen met kredietverzekeraar Atradius opgesteld en geeft de stemming in december weer. In die maand is de omzet van exporteurs met 21% achtergebleven ten opzichte van een jaar eerder. ‘Als er al sprake was van een licht herstel in de maanden voor december, is dat voordeel weer deels teniet gedaan door alle COVID-maatregelen in grote delen van de Europese Unie en andere delen van de wereld’, zegt evofenedex-directeur Bart Jan Koopman. 13% van de bedrijven meldt groei, gemiddeld 16%. ‘De verwachting is nu dat in de tweede helft van 2021 het herstel breed zal doorzetten.’

Logistiek onder druk

Met name de verstoring van logistieke processen wordt vaker genoemd als obstakel: ‘Vooral vracht over de weg en zeevracht worden vaker genoemd dan de maanden ervoor. Verstoringen over de weg zijn deels verklaarbaar door de reisbeperkingen van de tweede lockdown en de nodige problemen in december in de goederenstromen naar het Verenigd Koninkrijk vanwege brexit. Verstoringen in de zeevracht worden onder andere veroorzaakt door een gebrek aan containers op de juiste locaties en forse prijsverhogingen.’