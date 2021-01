Meer jaarcontracten voor accountants

Het aantal werknemers met een flexcontract is de afgelopen 2 jaar met ruim 15 procent gedaald. Maar juist accountants hebben vaker een jaarcontract gekregen. Dat constateert economenvakblad ESB.

Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) lijkt te doen waarvoor die onder meer bedoeld is: het minder aantrekkelijk maken van flexcontracten. De afgelopen jaren is het aantal medewerkers met flexcontract met 16,6% afgenomen tot net iets minder dan 1,7 miljoen. Dat is grootste daling sinds twintig jaar. Door flexwerk duurder te maken, onder meer via hogere WW-premies, wil de Wab werkgevers stimuleren een vast contract te bieden.

Corona als motor

De dalende trend is al ingezet voor het begin van de coronapandemie. Corona heeft ervoor gezorgd dat er versneld afscheid is genomen van flexibele werknemers, zoals oproep-, inval- en uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract, zo concluderen Patricia Honcoop van uitzendkoepel ABU en Sarike Verbiest, onderzoeker bij TNO, deze week in een artikel voor economenvakblad ESB. Ze constateren dat het aantal werknemers met een vast contract en het aantal zelfstandigen blijft doorgroeien. Tussen het derde kwartaal van 2018 en dat van 2020 steeg het aantal werknemers met een vast contract met 6,7% en het aantal zzp’ers met 5,1%.

Accountants

De onderzoekers zien tegelijk een stijging van het aantal tijdelijke contracten voor één jaar of langer. Het gaat hier voor bijna de helft om mensen met een hogere opleiding, zoals accountants, biologen en in iets mindere mate artsen en specialistische verpleegkundigen. Hier speelt mogelijk nog steeds de algemene schaarste op de arbeidsmarkt een rol, of anders de toegenomen behoefte aan deze beroepen in de coronacrisis.

Meest getroffen

De analyse laat zien dat de grootste daling in werkgelegenheid heeft plaatsgevonden bij uitzendkrachten en vaste werknemers zonder vast aantal uren per week. Onder anderen kappers, schoonheidsspecialisten, horecapersoneel, verkopers en bus- en taxichauffeurs hebben vaak dergelijke onzekere contracten. Zij lijken voorlopig de hardste klappen van de coronacrisis op te vangen. Maar ook het aantal uitzendkrachten in beroepen waar juist een stijging voor de hand zou liggen, is gedaald. Zo kunnen uitzendbureaus momenteel minder hulpkrachten transport en logistiek plaatsen, hoewel het webwinkelen een grote vlucht heeft genomen. Het feit dat werkgevers voor deze beroepsgroep tegelijkertijd meer vaste contracten en contracten van één jaar of langer hebben uitgedeeld, kan er echter op duiden dat sommige van deze uitzend- en oproepkrachten zijn doorgestroomd naar andere contracten. En dat is precies wat de Wab beoogt.