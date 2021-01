Frauderende vermogensbeheerder krijgt jarenlange celstraf opgelegd

Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen. De ingediende schadevergoeding van in totaal ruim 2 miljoen euro verklaart de rechtbank niet-ontvankelijk.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2021:291

‘Geraffineerde verduistering’

De vermogensbeheerder verduisterde volgens justitie tien jaar lang op geraffineerde wijze grote geldbedragen van verschillende personen. Zij vertrouwden hem hun (spaar)geld toe om veilig te beleggen. Een aantal personen wilde hiermee de belasting ontduiken door hun geld op Zwitserse bankrekeningen te laten zetten. In plaats van hun vermogen te beleggen, gebruikte de man het geld echter voor zijn eigen luxe leven.

Naast de verduistering is de man schuldig aan het op grote schaal witwassen van crimineel geld en het vervalsen van verkoopfacturen, oordeelt de rechtbank. Met deze valse facturen exporteerde de vermogensbeheerder luxe goederen tegen een lagere invoerheffing naar zijn woning op het Caraïbische eiland Dominica.

Vordering schadevergoeding

De rechtbank velt geen oordeel over de gevraagde schadevergoedingen van in totaal ruim 2 miljoen euro. De rechtbank verklaart de vorderingen niet-ontvankelijk, omdat het onvoldoende zeker is dat zowel de raadsman van de verdachte als de benadeelde partijen voldoende ruimte hebben om goed hun standpunt in te nemen en te onderbouwen. Dit komt ook omdat een aantal vorderingen pas kort voor de zitting beschikbaar waren voor de verdediging. Wel kunnen benadeelde partijen hun vorderingen aanbrengen bij de civiele rechter.