Grant Thornton wacht megaclaim van 200 miljoen pond door curatoren Patisserie Valerie 

De curatoren in het faillissement van Patisserie Valerie hebben een schadeclaim van 200 miljoen pond ingediend tegen Grant Thornton vanwege vermeende nalatigheid bij de controle van de na een boekhoudschandaal ten onder gegane Britse keten.

Faillissement

De keten van koffie- en gebakzaken ging in 2019 failliet. Patisserie Valerie raakte in geldnood door een boekhoudschandaal. Forensisch accountants concludeerden dat er op grote schaal was gerommeld met de boekhouding bij Patisserie Valerie. Al snel daarna klonk uit verschillende hoeken dat de signalen van de boekhoudfraude mogelijk in de wind waren geslagen door controlerend accountant Grant Thornton. Het middelgrote accountantskantoor was 12 jaar lang accountant bij de patisserieketen.

‘Grant Thornton nalatig’

De Financial Reporting Council onderzoekt momenteel het auditwerk van Grant Thornton tijdens de laatste drie jaar voorafgaand aan het faillissement van Patisserie Valerie. De curatoren zijn geïnformeerd dat Grant Thornton nalatig is geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de financiële controle over 2014 tot 2017, meldt het bij de afwikkeling betrokken adviesbedrijf FRP Advisory. Volgens FRP resulteerden “grote boekhoudkundige afwijkingen” erin dat de board van Patisserie Valerie “zich er niet van bewust was dat de groep onvoldoende middelen had om door te gaan.” Daarom is door de curatoren nu de megaclaim ingediend bij de Londense rechtbank, meldde de Financial Times enkele weken geleden. Het nieuws bleef in Nederland tot nu toe onder de radar.

Reactie Grant Thornton

Grant Thornton heeft met het volgende statement gereageerd op de claim: “We will rigorously defend the claim. Patisserie Valerie is a case that involves sustained and collusive fraud, including widespread deception of the auditors. The claim ignores the board’s and management’s own failings. As the matter is subject to an ongoing FRC investigation and civil claim, we are unable to comment further.”

