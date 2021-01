Next5 faciliteert medewerkers maar niet met kinderoppas

Vorige week publiceerde Accountancy Vanmorgen een artikel over de speciale coronavoorzieningen van de Big Four. Daaruit bleek dat alle een vergoeding voor kinderoppas kennen om thuiswerken te vergemakkelijken. Bij de Next5 is dat anders.

Flynth

Jessica Odijk bij Directeur HRM bij Flynth: ‘We hebben begrip voor de situatie van medewerkers met jonge kinderen. Wij bieden medewerkers met kinderen in de basisschoolleeftijd en jonger extra zorgverlof van maximaal 56 uur als dat nodig is. Daarnaast gaan we ook ondersteuning bieden in de vorm van faciliteren van kinderopvang. Ook bekijken we structureel welke andere hulplijnen we nog kunnen inzetten voor onze collega’s, waar de behoefte ligt. Wij merken dat medewerkers erg verschillend reageren op de lockdown en de coronamaatregelen. Voor de ene medewerker is het zwaarder dan voor de andere. Hierin stimuleren we medewerkers om intensief contact te houden met hun collega’s via de digitale weg. Wij waarderen daarin ook de veerkracht waarmee onze medewerkers zich blijvend inzetten voor onze klanten. Flynth hecht veel waarde aan het psychische en fysieke welzijn van de individuele medewerker. Medewerkers bespreken met hun leidinggevende hoe zij hun dag het beste kunnen indelen. Dit doen we bijvoorbeeld met het faciliteren van online fysiotherapie en mindfullness en het aanbieden van een luisterend oor door daarvoor speciaal opgeleide medewerkers. Maar ook door te voorzien van een goede thuiswerkplek die we met een digitale werkplekcheck laten toetsen.’

Accon avm

Merel Schoonmade, directeur HR bij Accon avm: ‘Wij faciliteren medewerkers in thuiswerkplekken, bieden een dagelijkse corona-hulplijn, hebben maatwerkoplossingen voor medewerkers die het thuiswerken met kinderen moeilijk kunnen combineren, of medewerkers die mentaal problemen ervaren doordat zij alleen thuis zijn. We hebben een vitaliteitsprogramma met diverse instrumenten waar medewerkers gebruik van kunnen maken zoals vitaliteitscoaching of coaching op andere onderwerpen. Binnen dat programma delen we ook best practices over concentratievermogen, balans werk-privé en delen we verhalen van medewerkers.’

BDO

Marlieke van Rens, woordvoerder BDO: ‘Het aanbod van een oppasbureau zoals bij PWC, heeft BDO niet. Wel kennen wij sinds de scholen en kinderopvang afgelopen jaar tijdens de eerste lockdown sloten, een coronaverlofregeling op basis van betaald verlof. Hierbij kunnen medewerkers die hun volledige contracturen vanwege de bijzondere omstandigheden niet kunnen invullen, gebruikmaken van een speciale urencode. Onze bestaande onkostenvergoedingen zijn sinds de eerste lockdown in maart 2020 onveranderd. We bieden aanvullende thuiswerkplekfaciliteiten, zoals een (extra) beeldscherm, docking station, toetsenbord en bureaustoel. We faciliteren nieuwe initiatieven om intern met elkaar in verbinding te blijven, zoals een live radio-uitzending en workshops voor en door BDO’ers met o.a. yoga, bootcamp en zenmeditatie. En nog veel meer. Daarnaast zijn we bezig met beleidsvorming rondom duurzaam samenwerken in de toekomst. Inmiddels hebben we verschillende enquêtes uitgevoerd om de vinger aan de pols te houden bij onze medewerkers over hoe het met hen gaat in deze ‘coronatijd’. Hieruit blijkt dat het gelukkig met de meeste medewerkers nog steeds redelijk tot goed gaat. Wel maken we ons zorgen dat medewerkers het lastiger gaan krijgen nu de coronacrisis voortduurt en de scholen langer gesloten zijn. Om de werkdruk voor medewerkers te verlichten, zeker nu in busy season, is de leiding van onze vestigingen gevraagd om indien nodig met onze klanten in gesprek te gaan om werkzaamheden meer te spreiden of te verschuiven naar een later moment.’

Baker Tilly

Yvonne van den Hurk, woordvoerder Baker Tilly: ‘We doen alles om medewerkers in staat te stellen om werk en zorgtaken te combineren, maar een financiële vergoeding voor kinderopvang kennen wij niet. Al onze medewerkers doen het werk vanaf huis. Vanaf begin is ons beleid: werk thuis tenzij. Dat valt niet mee. Zeker mensen met kinderen, vooral in de basisschoolleeftijd, staan voor veel praktische problemen. Wij hebben daar als werkgever alle begrip voor en bieden optimaal mogelijkheden om de werktijden flexibel toe te passen. De zorg voor onze mensen staat op één en we zoeken in overleg met medewerkers naar oplossingen die zo goed mogelijk aan individuele situaties tegemoet komen. Dat vraagt om maatwerk en daar slagen we goed in. Omdat thuiswerken tot extra uitgaven leidt hebben onze medewerkers een eenmalige netto vergoeding van 500 euro ontvangen. Die was overigens ook bedoeld als blijk van waardering voor de getoonde flexibiliteit.

Andere accountantskantoren die de redactie heeft benaderd reageerden niet of niet op tijd.

