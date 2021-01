PwC niet enige kantoor dat kinderoppas vergoedt

PwC betaalt de kinderopvang zolang de lock down duurt. Dat schreef De Telegraaf op donderdagochtend. Maar alle Big4-kantoren hebben gunstige regelingen, zo leert een rondgang.

KPMG

Willem Bonenkamp, woordvoerder: ‘We zien dat mensen heel betrokken zijn bij KPMG en hun werk. Tegelijkertijd zien we ook dat het draagvlak voor thuiswerken afneemt en dat het opbrengen van energie een uitdaging op zich is geworden. Toch blijven de mensen de maatregelen steunen. KPMG heeft een heel pakket aan maatregelen:

Relief work spaces: voor diegenen voor wie het aanhoudende thuiswerken tot serieuze problemen leidt

Geheel ingerichte thuiswerkplek: niet tijdelijk, maar voor je tijd bij KPMG. Dus zit/sta bureau, monitor, stoel

Een speciale ‘uren code’ waarin (vooral) ouders met kinderen een aantal uren kunnen schrijven nu ze ook onderwijs moeten geven

Een vergoeding voor een oppasservice.

Een uitgebreide ‘Health & Happiness Guide’: een menukaart dat onze collega’s services en diensten aanbiedt om zich beter te voelen. Denk aan mindfulness, coaching, toegang tot digitale work-outs, thuiswerk-training

Employee helpline: voor collega’s die even niet meer weten hoe ze het organiseren.

Aan de andere kant hebben we een speciaal intern programma opgericht dat zich richt op het geven van energie. Zo hebben we in de kerstmaand een enorme show georganiseerd en was er elke dag een klein cadeau voor de medewerkers in een adventkalender. We zetten dat door in Q1 met een ander thema en op andere wijze. Verder zijn onze partners & directors heel erg bezig om een persoonlijke contact te intensiveren. Meer dan ooit zie je dat individuele behoeften centraal komen te staan. De dialoog hierover voeren is extreem belangrijk. Het is voor iedereen lastig, dus laten we kijken hoe we elkaar kunnen helpen.’

Deloitte

Wilma Bontes: woordvoerder: ‘Wij hebben een betaalde kinderopvang regeling zolang scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn. Elke werknemer met kinderen van 0 jaar t/m basisschoolleeftijd krijgt een wekelijks budget van 20 uur (2-oudergezinnen) of 28 uur (1-oudergezinnen). Ook kunnen onze werknemers gebruikmaken van de uitgebreide kortdurend zorgverlofregeling als het niet lukt je uren te maken in verband met combinatie (mantel)zorg/werk. Die uren worden dan vergoed tegen 85% van het salaris. Deloitte heeft daarmee gekozen voor een tijdelijke verruiming van de wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof, waarbij 70% van het maximum dagloon wordt uitgekeerd. Daarnaast krijgen alle medewerkers een thuiswerkvergoeding per maand en hebben ze een eenmalig bedrag voor inrichting van een werkplek ontvangen waarmee bijvoorbeeld een stoel, scherm en bureau kan worden aangeschaft. Ook is er instructie over de inrichting van de thuiswerkplek.

Omdat juist in deze tijd well-being belangrijk is, zijn er tal van initiatieven ontplooid om met elkaar in contact te blijven en aan de (mentale) gezondheid te werken. Zo bieden we bijvoorbeeld een door Deloitte betaalde HeyCoach aan. Deze externe coach/psycholoog bespreekt werk/zorg/privé issues met de medewerker (via online consults). Ook heeft Deloitte een zeer ruim pallet aan mogelijkheden met webinars/virtuele workshops inzake het omgaan met de lange dagen achter het scherm, de dagindeling, tips/tricks over hoe je vitaal en connected blijft. Er wordt actief gestuurd op contact met collega’s (bijvoorbeeld met z’n tweeën wandelen, virtuele koffie met (nieuwe) collega’s. Elke woensdag delen we (nieuwe) initiatieven via onze Well-being Wednesday mail aan al onze medewerkers.’

EY

Toby Ellson, woordvoerder: ‘Vooropgesteld: de maatregelen die we treffen gelden voor alle collega’s van EY Nederland. Bovendien weten we inmiddels dat er vaak sprake is van situaties bij medewerkers die je niet in een algemene maatregel kunt vangen. We zetten dan ook via de lijn zwaar in op maatwerk. Heeft een medewerker om welke reden dan ook een probleem, dan lossen we het samen op. Alle collega’s hebben het onder de huidige maatregelen zwaar, maar juist voor ouders met kinderen is het lastig om qua aandacht de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Zeker nu de lockdown langer duurt. Voor hen hebben we onlangs een aparte kinderoppasregeling in het leven geroepen. Hierbij speelt ook mee dat naast busy season er met de NOW-regeling er met name voor de accountancycollega’s veel werk bij is gekomen en dan wreekt zich de combinatie met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor het kwalitatief goed uitvoeren van alle werkzaamheden. We zijn derhalve in gesprek met onze klanten om daar waar mogelijk te schuiven met werkzaamheden om zo de drukte te spreiden. In het kader van druk verminderen is het ook goed te vermelden dat we recent stevig geïnvesteerd hebben in technologie voor de assurance collega’s. Denk hierbij aan extra cloud computing diensten en nieuwe laptops om data analyses te kunnen faciliteren. Dit scheelt veel tijd en frustratie. Een aantal andere algemene regelingen zijn:

Aparte code om uren op te schrijven als het door de huidige omstandigheden niet lukt om je afgesproken uren te schrijven

Werkplekfaciliteiten zoals het lenen of fiscaal vriendelijk aanschaffen van zaken als computerschermen, bureaus en bureaustoelen, een koptelefoon of een externe microfoon

Eenmalige gratificatie in 2020 vanwege meevallende resultaten

Uitgebreide thuiswifi-regeling

Openhouden van een aantal kantoren voor de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden maar ook toegankelijk voor collega’s met zwaarwegende privé omstandigheden

Een keur aan well being faciliteiten en programma’s waaronder een vitaliteitscheck en daaropvolgende een gesprek met een coach

‘Medewerkers willen naar kantoor’

Donderdag werd ook bekend dat veel werknemers vaker aan hun werkgever vragen om op kantoor te mogen werken vanwege de thuissituatie. Dat constateren werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Dit is goed te begrijpen, maar moeten we niet doen’, aldus VNO-NCW. Die organisatie geeft aan na de persconferentie van woensdagmiddag opnieuw te hebben opgeroepen tot thuiswerken. VNO-NCW zegt het beeld te hebben dat het bedrijfsleven goed gehoor geeft aan de herhaalde oproep om waar het kan thuis te werken. Ook merken de organisaties niet dat werkgevers hun personeel vaker verzoeken om naar kantoor te komen.

