Afschaffing overdrachtsbelasting lijkt starters nog niet te helpen

Huizenkopers onder de 35 jaar betalen sinds 1 januari geen overdrachtsbelasting meer. Die maatregel moet het voor starters makkelijker maken om een huis te kopen, maar het aantal hypotheekaanvragen is in januari niet gestegen, blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk.

Dat netwerk, waarbij alle grote geldverstrekkers zijn aangesloten, verwerkte in januari iets meer dan 39.000 hypotheekaanvragen. Dat is wat minder dan een jaar eerder, toen er 39.500 aanvragen werden gedaan via het netwerk. ‘Opvallend is dat het aandeel aanvragen van starters op de woningmarkt, ondanks de maatregelen van de overheid, gelijk is gebleven aan het aandeel in januari 2020 en zelfs iets is gedaald ten opzichte van december 2020.’ In januari was 27% van de aanvragen van starters, tegen 28% in december. Ook in absolute aantallen deden starters minder aanvragen dan in december: 10.600 om 11.404. De afschaffing van de overdrachtsbelasting lijkt dus nog niet te werken: ‘In de eerste maand van dit jaar zien we hier, tegen de verwachting in, nog geen effect van terug in het aantal hypotheekaanvragen van starters. Intermediairs hebben in december, blijkens de cijfers, in ieder geval niet gewacht met het aanvragen van hypotheken voor starters tot januari.’

Wat wel is toegenomen, is de gemiddelde hypotheeksom van starters. Die was in januari ruim € 289.000, tegen iets meer dan € 285.000 in het vierde kwartaal van 2020.