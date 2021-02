Basisscholen ruziën met accountants over ‘coronafactuur’

Een aantal besturen van basisscholen maakt bezwaar tegen hun accountantsrekening over 2020. Die is hoger uitgevallen vanwege corona. Maar bij andere basisscholen is de factuur juist lager dan in 2019.

Vijf meldingen

Onlangs liet een penningmeester van een basisschool in de regio Utrecht weten bezwaar te maken tegen een extra rekening van accountant PwC van €1200. Die hogere rekening houdt verband met werkzaamheden rondom corona. De penningmeester blijkt niet alleen te staan. Brancheorganisaties zeggen in de Telegraaf dat er nog vier andere meldingen zijn gedaan van hogere accountantsrekeningen.

Moeite mee

In het ochtendblad komt Koert Capel aan het woord. Hij is directeur van een basisschool in Tholen met 72 leerlingen en 10 medewerkers. Op de kleine school doen ouders vrijwillig een deel van de bestuurstaken. Een paar honderd euro meer voor de accountant is voor de school veel geld. Capel: ‘De accountant legt een verband tussen de hogere factuur en extra inspanningen rond Covid. Daar heb ik moeite mee.’ De directeur stelt dat hij op verzoek van accountant PwC zelf een paper schreef en een liquiditeitsprognose maakte over de invloed van corona op de financiën van de school. Die crisis heeft volgens hem ’in het geheel geen impact’. Wel impact heeft de rekening van PwC die hij kreeg, in zijn geval een paar honderd euro.

‘Niet goed onderbouwd’

Capel stelt dat de factuur niet goed onderbouwd is. ‘De inspanning lag geheel bij ons. Daarna kregen wij een heel algemene tekst toegestuurd om op te nemen in ons jaarverslag over 2019. De organisatie die er op gericht is om te controleren of ik onze toelage uit de rijkskas op een verantwoorde manier aan ons onderwijs besteed, legt zelf een niet duidelijk te verantwoorden claim op een aanzienlijk deel van die overheidsbijdrage. Mijn enige financiële Covid-schade van 2020 is in feite de factuur van de accountant.’

Lagere rekening

Waar een handjevol scholen bij branchevereniging VOS/ABB heeft geklaagd over een hogere accountantsrekening, geven 73 andere schoolbesturen aan geen extra hoge rekening te hebben gezien. Een paar melden zelfs dat de accountant de rekening heeft verlaagd, vanwege minder gemaakte reiskosten. In totaal telt Nederland zo’n 6500 basisscholen. Een woordvoerder van PwC zegt in de Telegraaf: ‘Covid kan effect hebben op de cijfers van de organisatie of op toelichtingen in de jaarrekeningen. Zoals bijvoorbeeld in de jaarrekening 2019, waar de coronacrisis ertoe heeft geleid dat vrijwel alle organisaties, ook onderwijsinstellingen, aanvullende toelichtingen hebben moeten opnemen. Deze werkzaamheden worden in rekening gebracht, waarbij wij als organisatie getracht hebben de uren voor individuele schoolbesturen te beperken door onze werkzaamheden zoveel als mogelijk op sectorniveau uit te voeren.’

Oppotten

In januari berichtte Accountancy Vanmorgen dat vooral basisscholen nog steeds veel geld oppotten. Van de ruim 6100 basisscholen (hoofdvestigingen) hielden er 590 veel geld over in 2019 (=9,6%). De gemiddelde reserve bij deze basisscholen was € 1,5 mln.