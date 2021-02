Januari: kan inflatiespook het deflatiespook verjagen?

De inflatie in de Eurozone is in januari opmerkelijk hard gestegen. Na een negatieve groei in december kwam de inflatie in afgelopen maand uit op 0,9 procent.

Hoger dan verwacht

Dit was meer dan waar economen op hadden gerekend. De kerninflatie, die geen rekening houdt met voedsel- en energieprijzen, ging zelfs van 0,2% naar 1,4%, het hoogste niveau in vijf jaar. De cijfers blijven echter nog een flink stuk onder de 2 procent inflatie waar de ECB structureel naar streeft. De Bank liet in een verklaring weten dat nog altijd meer bezorgd te zijn over een te lage dan een te hoge inflatie. De vraag is nog altijd erg zwak.

Eenmalige effecten

De cijfers over januari werden gekleurd door eenmalige effecten. Zo kwam er een einde aan de tijdelijke verlaging van de btw in Duitsland. In verschillende landen is de winteruitverkoop uitgesteld. En dat de inflatie naar verwachting verder zal oplopen in de komende maanden is ook geen reden tot gejuich. De cijfers over maart en april zullen beïnvloed worden door de uitbraak van de coronacrisis, een jaar geleden, toen onder meer olieprijzen sterk daalden.

Goedkoop geld

Regeringen hebben door corona enorme hoeveelheden geld in de economie gepompt. Dit goedkope geld heeft onder meer de aandelenkoersen opgestuwd. Toch zal de ECB haar stimulerende beleid voorlopig niet herzien. De bank voorspelt namelijk dat de inflatie tot en met 2023 lager blijft dan haar doelstelling.