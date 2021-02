Geen NOW-steun voor Miss Etam en Steps, faillissement lijkt aanstaande

Eigenaar Martijn Rozenboom van modeketens Miss Etam en Steps is er met het UWV niet uitgekomen over loonsteun via de NOW en heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd voor moederbedrijf NXT Fashion. Een faillissement lijkt aanstaande.

Onlangs werd al bekend dat het personeel van de modeketens in januari geen loon had ontvangen. De omstreden bedrijvendokter Rozenboom nam begin september Miss Etam en Steps over na het faillissement van het Belgische FNG. NXT Fashion deed een beroep op NOW-steun, maar Rozenboom meldde dat het UWV er vanwege de overname nog niet over uit zou zijn of het bedrijf een bestaande of een nieuwe onderneming is. Bedrijven die zijn doorgestart komen vaak niet in aanmerking voor loonsteun via de NOW vanwege een ontbrekende referentieperiode.

Faillissement aanstaande

De ondernemingsraad van NXT en vakbond AVV meldden onlangs al het zat te zijn dat personeel niet betaald krijgt en kondigden een faillissementsaanvraag aan. Inmiddels heeft Rozenboom aan RTL laten weten dat het overleg over de NOW-steun is mislukt: “We zijn heel lang in gesprek geweest met het UWV om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, maar dat is helaas niet gelukt. Met als resultaat dat we nu surseance moeten aanvragen. Ik ben zwaar teleurgesteld.”

Uitstel van betaling

Rozenboom heeft daarom nu zelf uitstel van betaling aangevraagd, vaak een voorbode van een faillissement. Hij noemt de gang van zaken ‘ontzettend triest voor de werknemers’, waarvan Miss Etam en Steps er gezamenlijk zo’n 340 hebben. “Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan.”

‘Vergaand ontmanteld’

Een bewindvoerder of curator moet straks waarschijnlijk gaan bepalen of er nog een toekomst is voor Miss Etam en Steps. Volgens vakbond AVV heeft Rozenboom het concern de afgelopen maanden vergaand ontmanteld en had hij niet echt plannen voor een serieuze doorstart.

Bron: RTL/AV

_________________________________________________________________________________________________________________