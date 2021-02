Ministerie trekt zich niets aan van vernietigend oordeel over strafontslag ambtenaar

Hoewel de rechtbank Amsterdam eind 2019 niets heel liet van het strafontslag van een afdelingsdirecteur bij de Belastingdienst blijft het ministerie van Financiën daar toch aan vasthouden.

Fout in belastingaangifte partner

De partner van de topambtenaar had een vergissing gemaakt bij haar belastingaangifte. De directeur meldde het verzuim direct zelf bij zijn leidinggevenden nadat de fout in maart 2019 was ontdekt. Toch werd hij al snel geschorst in afwachting van een onderzoek, waarna uiteindelijk strafontslag volgde.

Onterecht en buitenproportioneel

De rechter oordeelde eind 2019 echter in een voorlopige voorziening dat strafontslag onterecht en buitenproportioneel was. De voorzieningenrechter achtte een zorgplicht van fiscale partners voor het doen van een juiste en volledige aangifte voor de fiscale partner ‘niet zonder meer aannemelijk’. Als er wel sprake zou zijn van plichtsverzuim, dan is het onvoorwaardelijk strafontslag volgens de rechtbank bovendien een te verstrekkende reactie.

Voorwaardelijk strafontslag

De leiding van de Belastingdienst en het ministerie kondigden toen al aan het ontslag van de man niettemin te handhaven. Het ministerie van Financiën blijft daar ook nu onwrikbaar aan vasthouden, blijkt uit een besluit dat is genomen in de interne beroepsprocedure die de hoge ambtenaar had aangespannen. De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën heeft een advies van de bezwaar- en adviescommissie Personele Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken overgenomen om er een voorwaardelijk strafontslag van te maken. Het ministerie van Financiën meent dat het niet vasthoudt aan het strafontslag omdat dat is omgezet in voorwaardelijk strafontslag. Daarbij wordt echter wel aan de omstreden gronden voor het (voorwaardelijke) strafontslag vastgehouden die ook door de rechter eerder in twijfel werden getrokken.

De ambtenaar, die inmiddels elders bij de overheid werkt, neemt daar geen genoegen mee en stapt opnieuw naar de rechter voor een bodemprocedure.

Bron: Volkskrant