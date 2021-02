Bijna een derde van de full-service accountantskantoren die ook audits doen, verwacht dat hun omzet in 2021 met 10% groeit. Dat blijkt uit een peiling van Accountancy Vanmorgen die in januari is gehouden. Full-servicekantoren zonder audit-diensten zijn gematigd optimistisch.

Full-servicekantoren verwachten meer te profiteren

Percentage van de ondervraagden die verwacht te groeien in deze sectoren in 2021.

In de Peilstok vroegen we ook naar de omzetverwachtingen van de administratie- en accountantskantoren. Als we kijken we naar de verwachtingen van de verschillende type kantoren, dan zien full-servicekantoren (die ook audits doen) het zonnig in. Ruim 30 procent verwacht een omzetgroei van 10 procent of meer en niemand voorziet een omzetdaling. Full-servicekantoren zonder audit-diensten (de grootste groep deelnemers in de enquête) zijn gematigd optimistisch. Meest somber gestemd zijn lokale MKB-kantoren. Meest somber gestemd zijn lokale MKB-kantoren. Van hen verwacht 28 procent een omzetdaling, een percentage dat ver uitsteekt boven dat van de andere bureaus. Een derde van de lokale MKB-kantoren ziet de omzet maximaal 5 procent groeien. Toch is somberheid hier relatief, want nog altijd 40 procent van de lokale MKB-kantoren verwacht een omzetgroei van meer dan 5 procent.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren. Lees meer over wat deze doelgroep denkt en verwacht van de markt in onze gratis online special De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021.