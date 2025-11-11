Future Ready Accountant rapport: 5 belangrijkste conclusies voor Nederland

In oktober dit jaar publiceerde Wolters Kluwer Tax en Accounting het tweede Future Ready Accountant rapport. Het rapport biedt inzichten in wereldwijde trends binnen de accountancy.

Het laat zien hoe kantoren zich aanpassen aan veranderende klantverwachtingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe businessmodellen. De Nederlandse markt springt eruit, met duidelijke verschillen ten opzichte van Europa. Wat zijn de 5 belangrijkste conclusies?

1 Focus op behoud van personeel

Nederlandse kantoren richten zich de komende 12 maanden vooral op het behouden van huidige prestaties en klanten. Waar Europa over het algemeen inzet op efficiëntie (33%) en omzetgroei (31%), kiest Nederland nadrukkelijk voor stabiliteit. Tegelijkertijd ligt de nadruk op personeelsgroei: 66 procent van de Nederlandse kantoren wil extra medewerkers aannemen, tegen 51 procent in Europa. Daarnaast is talentbehoud een topprioriteit: het aantrekken én behouden van medewerkers behoort tot de drie belangrijkste doelstellingen van Nederlandse kantoren.

2 Uitdagingen: werkdruk en technologie

Nederland worstelt het meest in Europa met werkdruk en welzijn van medewerkers (49%). Ook het bijblijven met technologie en (fiscale) regelgeving wordt vaak genoemd. Tegelijkertijd ziet men automatisering als dé sleutel tot verbetering: de grootste voordelen zijn productiviteitswinst en betere integratie van tools.

3 Voorloper in digitalisering en AI

Nederland scoort hoog op digitalisering van documentverwerking (61%) en data-analyse (56%). 44 procent van de kantoren gebruikt al AI voor data-analyse, meestal op wekelijkse basis. Dit is ruim boven het Europese gemiddelde. Ook in de cloudtransitie loopt Nederland voor: 63 procent werkt in hybride cloud-omgevingen (tegen 54% in Europa), en 51 procent heeft volledige cloudmigratie binnen drie jaar gepland (Europa: 36%).

Groei, fusies en investeringen

Nederlandse kantoren zetten stevig in op groeistrategieën. Zo kiest 63 procent voor private equity of externe investeringen (Europa: 43%), 61 procent voor partnerships of joint ventures (Europa: 49%), en 50 procent overweegt een overname door een ander bedrijf (Europa: 33%). Dit toont een sterke focus op strategische samenwerking en schaalvergroting.

Advies en data centraal

Adviesverlening groeit wereldwijd: 93 procent van de kantoren biedt inmiddels adviesdiensten aan, tegenover 83 procent in 2024. Dankzij data en AI kunnen adviezen beter worden gepersonaliseerd en opgeschaald. Nederlandse kantoren hebben bovendien een grote invloed op de softwarekeuze van hun MKB-klanten, een teken dat technologie en advies steeds meer samenvloeien.

Optimisme ondanks uitdagingen

Ondanks knelpunten rond werkdruk en financiering (63% ervaart moeilijkheden bij strategische investeringen), blijft het vertrouwen groot. 72 procent van de Nederlandse kantoren kijkt positief naar de toekomst van de sector.

Kortom: Nederland loopt voorop in cloudtransitie, AI-gebruik en personeelsgroei. De sector staat stevig in de digitale versnelling, maar succes hangt samen met het slim omgaan met werkdruk, talent en investeringskracht.

