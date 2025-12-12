Digitale trends in de accountancy in 2026 (en waarom urenregistratie steeds belangrijker wordt)

De accountancybranche verandert in hoog tempo. Door krapte op de arbeidsmarkt, zwaardere regelgeving, stijgende verwachtingen van klanten en snelle technologische ontwikkelingen staan veel kantoren onder druk.

Toch zien zowel Nederlandse als Belgische accountants digitalisering en automatisering als de sleutel om concurrerend te blijven én meer waarde te leveren.

Aan de hand van recente marktanalyses tekenen zich verschillende duidelijke ontwikkelingen af. Hieronder bespreken we de belangrijkste trends, inclusief relevante technologieën én de cruciale rol van moderne urenregistratie.

1. Digitalisering & automatisering als fundament

De digitaliseringsgolf zet stevig door. Vooral repetitieve administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van facturen, het reconciliëren van bankmutaties en het opstellen van periodieke rapportages, zijn steeds vaker geautomatiseerd. Hierdoor verschuift de rol van de accountant van uitvoerder naar adviseur.

Volgens Tom van Eijmeren, CEO van ClockAssist, sluit urenregistratie naadloos aan op deze ontwikkeling: “Geautomatiseerde tijdregistratie ondersteunt al deze processen. Het geeft direct inzicht in hoeveel tijd je aan een klant of taak besteedt. Dat versnelt facturatie, maakt analyses betrouwbaarder en helpt kantoren hun interne processen verbeteren.”

2. AI & Machine Learning veranderen het accountantswerk

Kunstmatige intelligentie beïnvloedt vrijwel alle onderdelen van de financiële keten. AI maakt het mogelijk om transacties automatisch te herkennen, afwijkingen te detecteren, bestanden sneller te verwerken en risico’s beter in kaart te brengen. Hierdoor worden fouten beperkt en neemt de snelheid van financiële processen toe.

Voorbeelden van AI-gedreven tools en toepassingen

Boekhoudsoftware met AI : Exact, Visma, Yuki, Twinfield, AFAS.

: Exact, Visma, Yuki, Twinfield, AFAS. Factuurverwerking via AI/OCR : Zenvoices, Basecone, Dext.

: Zenvoices, Basecone, Dext. Urenregistratie met AI : ClockAssist (herkent werkzaamheden en registreert tijd automatisch).

: ClockAssist (herkent werkzaamheden en registreert tijd automatisch). Analyse & advies : Bizzcontrol (AI voor trend- en afwijkingsdetectie). Liquid (cashflowvoorspellingen en risicoprofilering). Flowkeeper (patroonherkenning in tijdsbesteding en capaciteitsplanning). Silverfin (AI voor audit- en compliance-inzichten).

:

Tom licht toe hoe AI in urenregistratie waarde toevoegt: “Zodra accountants met automatische urenregistratie aan de slag gaan, zien ze sneller patronen. Bijvoorbeeld wanneer iemand structureel te veel of te weinig tijd boekt op bepaalde taken. Onze AI maakt dat inzichtelijk. Dat helpt om kosten beter te sturen en facturatie te verbeteren.”

3. Cloudplatformen & geïntegreerde software-ecosystemen

De overstap naar cloudsystemen is inmiddels niet meer weg te denken. Steeds meer kantoren werken volledig online, waardoor data direct beschikbaar is en samenwerking intern als met klanten, veel soepeler verloopt.

Geïntegreerde ecosystemen waar administratie, compliance, rapportage en klantcommunicatie samenkomen, zorgen voor efficiëntere workflows en consistente data.

Urenregistratie speelt hierin een belangrijke rol, omdat tijd automatisch aan projecten of klanten wordt gekoppeld. Dit geeft realtime inzicht in de voortgang, kosten en efficiëntie van werkzaamheden.

4. Data & analytics: van administratie naar advies

Met moderne analysetools kunnen accountants steeds beter trends voorspellen, bedrijfsprestaties inzichtelijk maken en realtime KPI’s presenteren. De adviesrol van accountants wordt hierdoor sterker en strategischer.

Voorbeelden van tools die dit mogelijk maken

Power BI : dashboards, metrics en visualisaties.

: dashboards, metrics en visualisaties. Spotlight Reporting : KPI’s en rapportages.

: KPI’s en rapportages. Visionplanner : forecasting, dashboards en jaarrekeningrapportages.

: forecasting, dashboards en jaarrekeningrapportages. Bizzcontrol: adviesautomatisering op basis van financiële data.

Dennis Lander, salesmanager bij ClockAssist, ziet urenregistratie als een waardevolle extra databron: “Door tijdsbesteding te analyseren kunnen kantoren processen aanscherpen, projectresultaten evalueren en beter inzicht krijgen in rendement en productiviteit. Uren worden niet alleen een administratieve verplichting, maar een strategische informatiebron.”

5. Arbeidsmarkt & verandering in vaardigheden

Het voortdurende personeelstekort zorgt ervoor dat kantoren technologie sneller omarmen. Hierdoor verschuiven de benodigde skills: kennis van data, software en automatisering wordt minstens zo belangrijk als traditionele boekhoudexpertise.

Voorbeelden van relevante software

Practice Ignition: onboarding, engagement letters en workflow.

onboarding, engagement letters en workflow. Flowkeeper : planning, productiviteit en tijdsbeheer.

: planning, productiviteit en tijdsbeheer. ClockAssist: automatische urenregistratie en projecttracking.

Tom ziet dat tijdsregistratie steeds vaker wordt ingezet voor strategisch personeelsmanagement: “Door beter inzicht in werkverdeling kunnen kantoren capaciteitsproblemen voorspellen, trainingen gericht inzetten en seizoenspieken beter managen. Het voorkomt overbelasting en helpt teams effectiever samen te werken.”

Bovendien verhoogt automatische tijdsregistratie de medewerkerstevredenheid aanzienlijk:

74% van de ClockAssist-gebruikers gaf in onafhankelijk onderzoek aan minder stress te ervaren rondom uren schrijven.

6. Regeldruk, compliance & digitalisering

Nieuwe verplichtingen zoals e-facturatie, aanvullende rapportage-eisen en strengere transparantieregels stimuleren verdere digitalisering. Technologie helpt kantoren om compliant te blijven zonder dat de werkdruk stijgt.

Urenregistratie speelt hierin een ondersteunende rol door nauwkeurig bij te houden welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, door wie en voor welke klant. Dat maakt audits eenvoudiger en verhoogt de betrouwbaarheid van interne én externe controles.

Tom benadrukt dit belang: “Door de gedetailleerde vastlegging van tijd kunnen kantoren aantonen wat er is gedaan. Dat is onmisbaar bij audits, belastingcontroles en de verantwoording richting klanten.”

Conclusie

De digitale versnelling binnen de accountancy gaat in 2026 alleen maar verder. Automatisering en AI nemen routinetaken weg, cloudsoftware maakt realtime samenwerken mogelijk en data-analyse versterkt de adviesrol van accountants.

Urenregistratie vormt hierin een onmisbare schakel. Het geeft inzicht, verhoogt efficiëntie, ondersteunt facturatie en levert waardevolle data voor strategische keuzes. Voor moderne accountantskantoren is investeren in slimme tijdregistratie dan ook geen luxe, maar een essentiële stap richting een toekomstbestendige dienstverlening.

Aan de slag met automatische tijdregistratie?

Wil jij ontdekken hoe ClockAssist jouw kantoor helpt meer omzet te realiseren en urenregistratie te vereenvoudigen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!