De accountant in 2025: meer AI, meer samenwerken

In dit interview deelt Christiaan Dappers, oprichter van ComplianceWise, inzichten over de grootste pijnpunten binnen compliance, de impact van veranderende regelgeving en toezicht, en hoe technologie, met name AI, accountants kan ondersteunen.

Pijnpunten, uitdagingen en veranderende regels

Welke processen binnen compliance kosten accountants momenteel de meeste tijd en moeite?

“Het meest tijdrovende proces binnen compliance is ongetwijfeld cliëntacceptatie, zowel bij het aannemen van nieuwe klanten als bij de continuatie van een bestaande klantrelatie, omdat accountants risico’s steeds opnieuw moeten beoordelen. Dat proces kost gemiddeld minstens vier tot vijf uur per klant, tijd die in principe niet kan worden gefactureerd. Dit zorgt voor frustratie, omdat het tijd is die ook aan directe klantopdrachten besteed had kunnen worden. Maar in de praktijk zie je dat veel accountants ervoor kiezen om deze uren wel te schrijven, vanwege marktdruk of de verwachting dat klanten niet bereid zijn voor deze “intern” gerichte werkzaamheden te betalen. Sectoren zoals de advocatuur rekenen wel kosten voor dit soort werkzaamheden, maar binnen de accountancy is dit minder gebruikelijk.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in accountancy momenteel?

“Zoals ik het ervaar, zijn dit de drie grote struikelblokken. Namelijk op één het personeelstekort. Goede accountants zijn schaars, en veel kantoren hebben moeite om talent vast te houden of nieuw talent aan te trekken. Ook verlaten steeds meer accountants het vak om elders, bijvoorbeeld als controller of CFO, aan de slag te gaan. Op twee de opvolgingsproblematiek. Want waar accountants vroeger enthousiast investeerden om partner te worden bij een kantoor, zien veel jongere accountants het niet meer zitten om zich diep in de schulden te steken voor een onzekere toekomst. En ten slotte op drie de compliancedruk. Toegenomen regelgeving kost tijd én discipline. Dit leidt tot hoge kosten en verhoogt het risico op reputatieschade of boetes bij niet-naleving.”

Hoe beïnvloeden veranderende regels en toezicht de dagelijkse praktijk van accountants?

“Hoewel de regels zelf al een aantal jaren niet wezenlijk veranderd zijn, is de intensiteit van toezicht wel toegenomen. Brancheverenigingen voeren nu audits uit om te controleren of kantoren aan de regels voldoen. Dit vraagt om constante aanpassing en implementatie van nieuwe inzichten en processen.“

AI en een blik op de toekomst

Hoe kan AI bijdragen aan de uitdagingen binnen compliance?

“AI biedt vooral voordelen in het reduceren van repeterend werk en het voorbereiden van beoordelingen. Uiteindelijk draait het om de specifieke toepassing. AI kan accountants meer tijd geven voor zaken die expertise en context vereisen. Toch zijn de mogelijkheden van AI niet oneindig: menselijke controle en besluitvorming blijven essentieel. Een belangrijke stap in de adoptie van AI is om het langzaam en gecontroleerd uit te rollen, zodat de betrouwbaarheid gegarandeerd is. Wanneer dit lukt, dan kan het van enorme toegevoegde waarde zij en zal AI door accountants omarmt worden.”

Zijn er zorgen dat AI de rol van accountants volledig zal overnemen?

“Nee, accountants blijven onmisbaar vanwege hun langdurige klantrelaties en diepgaande expertise. Accountants zijn er al eeuwen, de behoefte aan de accountant is er al sinds de Romeinen. Deze behoefte zal dus echt wel blijven. Compliance-tools kunnen accountants vooral ondersteunen bij het managen van risico’s tijdens de volledige klantrelatie, waardoor ze juist die eeuwenoude behoefte kunnen blijven vervullen. Dit maakt de combinatie van AI en menselijke expertise juist krachtig.”

Welke rol speelt Compliancewise in deze ontwikkelingen?

“Compliancewise richt zich specifiek op het ondersteunen van accountants. Wij zien de noodzaak van de accountant in onze maatschappij in combinatie met de welvaart die we allemaal willen. Het is onze missie om processen te optimaliseren en compliance zo eenvoudig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door risicobeoordelingen efficiënter in te richten. Het bedrijf blijft in nauw contact met meer dan 600 klanten om in te spelen op nieuwe behoeften, zoals integratie in bestaande systemen en het gebruik van AI om herhalende taken te automatiseren.”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst van compliance?

“Door de druk op accountants, wordt het steeds moeilijker voor ondernemer en ondernemingen om een accountant te vinden. Ik hoop en verwacht dat hierdoor het besef zal indalen dat er een verandering zal moeten plaatsvinden, zodat men beseft dat de Wwft een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ondernemers moeten net zo goed bijdragen aan compliance-inspanningen. Bijvoorbeeld door transparantie te bieden en samen te werken met hun accountant, zodat processen efficiënter kunnen verlopen. Dit versterkt de relatie en voorkomt onnodige kosten.”

Wat is je voorspelling voor 2025?

“Een belangrijke ontwikkeling die komend jaar aan momentum zal winnen, is het idee van gedeelde verantwoordelijkheid. Ondernemers moeten net zo goed bijdragen aan compliance-inspanningen. Ze zullen nauwer moeten gaan samenwerken met accountants door transparanter te zijn over processen, waardoor deze efficiënter worden. Dit zal zakelijke relaties versterken en tegelijkertijd helpen om onnodige kosten en risico’s te voorkomen. Verder is de impact van AI in de accountancysector is al merkbaar, maar in 2025 zullen AI-systemen verder worden geïntegreerd. De snelheid waarmee dit gaat zal wel iets lager zijn dan wellicht nu verwacht wordt. Ook de herdefiniëring van rollen binnen de sector zal niet in 2025 gebeuren. Ten slotte ontwikkelen sinds eind 2022 de technologieën zich in een razend tempo, waardoor kantoren en accountants zich hierop moeten voorbereiden. Dit is des te belangrijker gezien de immense potentie van AI. Met kunstmatige intelligentie kunnen financiële gegevens sneller en nauwkeuriger worden geanalyseerd, klantvragen efficiënter worden beantwoord, complexe financiële adviezen sneller worden verstrekt en routinetaken eenvoudig worden geautomatiseerd.’

