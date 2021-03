KNB ‘geschokt’ door fraudezaak bestuursvoorzitter Pels Rijcken

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is geschokt door het bericht van Pels Rijcken dat voormalig notaris Frank Oranje fraude heeft gepleegd, meldt de beroepsorganisatie in een reactie op het nieuws.

Financieel schandaal

Pels Rijcken, het advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat, is in een bizar financieel schandaal verwikkeld geraakt. De in november vorig jaar overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje blijkt jarenlang miljoenen van cliënten te hebben weggesluisd, is onder meer uit onderzoek van de FIOD naar voren gekomen. Oranje is kort nadat de fraudeverdenkingen aan het licht kwamen overleden, meldde het kantoor afgelopen dinsdag in een verklaring.

Onbestaanbaar en onbegrijpelijk

De KNB reageert nu ook op de kwestie. De beroepsorganisatie ‘vindt het onbestaanbaar en onbegrijpelijk dat notarissen geld onttrekken aan hun derdengeldenrekening. Onbestaanbaar, omdat fraude het onwrikbare vertrouwen dat mensen moeten hebben in een notaris ernstig beschadigt; en onbegrijpelijk, omdat fraude zoals deze hoe dan ook vroeg of laat uitkomt.’

De KNB vindt dat notarissen die geld verduisteren van hun derdenrekening niet thuishoren in het notariaat en door de tuchtrechter uit hun ambt gezet moeten worden. Verder moeten gedupeerden in dit soort fraudezaken schadeloos worden gesteld, stelt de beroepsorganisatie. Pels Rijcken heeft aangegeven dat de rechthebbenden hun geld snel krijgen.