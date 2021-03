Huis van Afgevaardigden dagvaardt Mazars

De toezichtcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een dagvaarding afgegeven aan Mazars USA, de voormalige accountant van Donald Trump. De commissie wil onder meer acht jaar aan belastingaangiften van de voormalige Amerikaanse president inzien.

Al langere tijd werd door openbaar aanklager Cyrus Vance in New York om de belastingaangiften gevraagd, maar Trump bleef tot nu toe hardnekkig weigeren. Het Hooggerechtshof in Washington bepaalde onlangs dat Trump de gegevens toch aan Vance moet verstrekken. Afgelopen week heeft de aanklager voor het eerst toegang gekregen tot de belastingdocumenten van Trump.

Zakelijke belangenverstrengeling

Door de uitspraak van het Hof wordt het nu ook makkelijker voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden om aan de gegevens te komen. De volksvertegenwoordigers hadden Mazars al eerder gedagvaard, maar daar is nooit gehoor aan gegeven. Het Huis van Afgevaardigden wil zakelijke belangenverstrengeling van Trump onderzoeken.

Documenten Mazars

In de dagvaarding wordt Mazars gevraagd om alle financiële verklaringen, audits, memo’s en andere relevante documenten die het accountantskantoor bezit uit de jaren dat Mazars voor Trump werkte, van 2011 tot 2018. Ook wordt er onder meer gevraagd om communicatie van Trump en zijn medewerkers met accountant Donald Bender.